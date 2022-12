Un amplio procedimiento policial se generó esta tarde en calle General Amengual con la Alameda, en Estación Central,tras una persecución policial que habría terminado con tres sujetos detenidos.

Según información recabada por La Radio, un vehículo marca MG de color azul que -aparentemente tendría encargo por robo- chocó contra un taxi, justo en una esquina donde hay un servicentro Shell.

En las imágenes se puede ver que el auto terminó bastante dañado.

En el lugar se ha desplegado un amplio contingente de Carabineros.

Según información entregada por testigos, un bus quiso impedirles el paso a los delincuentes y por eso habrían chocado contra ese bus y luego con el taxi. Además, este accidente no habría dejado lesionados.

“Estaba en el semáforo donde culmina la 68 y empieza la Alameda. Me percato que vienen los Carabineros y miro por el espejo retrovisor, y veo que viene el auto a más de 100 km/h, con una goma explotada en la llanta. Si no lo esquivo me malogran mi auto”, comentó un testigo.

De manera preliminar, la persecución habría iniciado en Avenida Dorsal con Américo Vespucio, cuando un grupo de al menos cuatro desconocidos habrían estado intentando robar un segundo vehículo, ya que ellos venían en el automóvil azul que tenía encargo por robo.

Luego se inicia esta persecución, en la cual los funcionarios policiales continúan buscando a estas personas, llegan a este punto, y al chocar contra este taxista, intentan darse a la fuga.

Finalmente, Carabineros detuvo a tres de los cuatro sujetos involucrados en la persecución.