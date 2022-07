El actor Joseph Quinn, elogiado por su rol como Eddie Munson de “Stranger Things 4”, se reunió con los integrantes de Metallica durante el paso de la banda estadounidense por el festival Lollapalooza Chicago 2022.

El vínculo entre ambos data de una de las escenas clave de la última temporada de la serie de Netflix, donde el personaje de Quinn interpreta una versión de “Master of Puppets” en el marco de una icónica escena.

“Aquí estoy, en el backstage de Lollapalooza, porque voy a conocer a Metallica”, relata un nervioso Joseph Quinn en un video del encuentro publicado por Netflix en redes sociales.

En la reunión, no solo tocaron el emblemático hit de 1986, sino que también intercambiaron elogios. James Hetfield, líder de Metallica, se declaró un fan de “Stranger Things”: “Lo he sido desde la primera temporada”, remarcó.

Sobre el tras bambalinas de la aparición de “Master of Puppets” en el final de la cuarta temporada, el actor señaló: “Fue todo lo que escuché, no sé, durante dos años. Sí, me siento muy conectado con ustedes”, dijo.

Cuando Robert Trujillo, bajista del grupo, le propuso tocar con ellos, el actor tomó una de las guitarras de Hetfield y los acompañó con los riffs de la popular canción. “Estás contratado”, bromeó el guitarrista Kirk Hammett luego de la performance.

“Metallica ahora es un quinteto”, agregó Lars Ulrich antes que Quinn recibiera de manos del grupo una guitarra personalizada y firmada por ellos. Revisa a continuación parte del encuentro: