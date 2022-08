Un grupo de mujeres chilenas y extranjeras denunciaron haber sido sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento. Incluso acusan haber sido obligadas a firmar documentos bajo presión en pleno parto.

En esta misma línea, a las afectadas se les habría instalado anticonceptivos sin el permiso correspondiente, según informó un reportaje de Meganoticias.

Cabe mencionar que la normativa en Chile sobre la esterilización en mujeres detalla que: se debe informar que el procedimiento es irreversible, dar a conocer la existencia de métodos anticonceptivos y solicitar un consentimiento por escrito previo al parto.

Cesárea de emergencia

Uno de los casos que se dio a conocer fue el de Daniela Zamora, una joven de 27 años que llegó hasta el Hospital de la Florida en el 2021, esperando tener un parto respetado y así darle la bienvenida a su primer hijo.

Sin embargo, antes de dar a luz, le informaron que se le realizaría una cesárea de emergencia.

Daniela cuenta que mientras tenía a su hijo en brazos debió firmar un papel, y aseguró no recordar el contenido de este.

“Lo único que recuerdo es que tenía agarrado a mi hijo y yo lloraba ahí. Mi hijo que tenía dos días de nacido y me dijeron que me habían esterilizado y que yo firmé un papel. Hasta ahora, todas las noches me pregunto en qué momento firmé ese papel”, se pregunta Zamora.

“Creo que ingenuamente firmé ese papel”

En cuanto a la supuesta firma, esta mujer relató que llegó una doctora a verla con un papel que ella debía firmar sobre la práctica de una cesárea.

“Creo que ingenuamente firmé ese papel, no recuerdo, tampoco leí y si leí no me acuerdo lo que dice ese papel y eso ha estado en mi cabeza desde hace un año y un mes”, afirmó.

Daniela recalcó que si es que existió alguna firma, ella jamás pidió ser sometida a una esterilización, ya que ella pretendía tener más hijos.

Cuando preguntó, fue el doctor quien “llegó gritando que yo había firmado y autorizado la operación”.

“Me da rabia, decidieron por mí, mi idea era tener un hijo más, quizás no muchos hijos, pero sí un hermano para mi hijo y ellos me quitaron esa oportunidad de tener otro hijo”, lamentó esta madre.

Esterilizadas sin su permiso

Este tipo de casos no solo ha afectado a chilenas, también se evidenciaron estas prácticas en mujeres extranjeras, como por ejemplo las provenientes de Haití.

Michel Josef, traductora de idiomas y directora de Cyjis, ha conocido de cerca el caso de haitianas que han sido esterilizadas sin su permiso o bajo presión en medio del parto.

La profesional indicó que estas prácticas son meramente por discriminación: “para mí es estrictamente racista, porque no controlan la natalidad de las mujeres chilenas en el territorio, de hecho, están diciendo que la tasa de natalidad de la mujer chilena es súper baja”.

La barrera del idioma sería otro factor decisivo en estos casos, comentó Josef.

En esta línea, además de las esterilizaciones sin el consentimiento de la mujer, también se habrían instalado anticonceptivos.

El Implanon, un anticonceptivo que se coloca en la parte superior del brazo, estaría siendo utilizado en las mujeres haitianas después del parto.

Una haitiana de 42 años, quien prefirió no decir su nombre, le aseguraron que “tenía la obligación de aceptar para prevenir estar embarazada de nuevo”, ya que que su hija nació prematura.

Hospital de La Florida: “respetamos los derechos sexuales”

El Hospital Clínico Dra. Eloisa Díaz I. de La Florida, quien es nombrado en este reportaje, respondió que “como hospital respetamos y defendemos los derechos sexuales y reproductivo de las mujeres y personas gestantes”.

“Es por esta razón que respetamos cada una de las decisiones que nuestras usuarias toman en dichos ámbitos, lo que incluye también la decisión autónoma e informada sobre la esterilización quirúrgica”, señalaron en un comunicado.

Así también indicaron que “como en todo establecimiento de salud y según la normativa vigente, como es este caso, los pacientes que se someten a una cirugía o procedimiento son informados de sus riesgos y alcances, los cuales deben ser autorizados por el paciente mediante la firma de un consentimiento informado”.

“Estando en conocimiento de lo relatado por la paciente a través de su solicitud ciudadana, revisamos en detalle su caso, lo que incluye protocolos y documentación requerida para la realización de procedimientos y/o cirugías, en este caso se dispone de dicho respaldo y cuenta con la autorización de la paciente”, agregan en el documento.

Así también aseguran que como institución han intentado “mantener en reiteradas ocasiones contacto con la usuaria (…) sin embargo, hemos recibido respuestas negativas por su parte”.