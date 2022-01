Esta semana se cumplieron 7 meses desde el crimen de la subdirectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco de 25 años, durante un operativo de la policía civil en la región Metropolitana.

Según lo consignó El Mercurio, durante la última revisión de medidas cautelares del presunto autor del disparo que mató a Vivanco y suspendido PDI, Leonel Contreras, su defensa presentó una nueva teoría de lo que habría ocurrido esa tarde de junio del 2021.

Se trata de una tesis donde se insiste que Contreras no fue quien disparó a Vivanco, y atribuye la bala mortal a uno de sus compañeros, en específico, Felipe Gallardo.

En paralelo, el Ministerio Público indicó tras una apelación en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, que Contreras fue quien “efectuó un disparo, el cual lesionó a la detective Vivanco, lesión que posteriormente le causó la muerte”.

Ante esto, el fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Christian Toledo, aseguró que “si la teoría de la defensa fuera real, el hallazgo del proyectil habría sido ubicado en otra posición distinta de la que finalmente se encontró. Habría sido ubicada en avenida o calle Las Parcelas y no en avenida Santo Tomás, donde fue encontrado. Asimismo, si es que se hubiese percutado el arma por parte del subcomisario Gallardo, ese proyectil habría terminado incrustado en el vehículo en el cual se desplazaban las personas que estaban siendo fiscalizadas”.

Una tesis y una descartada por el Ministerio Público

La Defensoría Penal Pública realizó un informe donde su “objetivo era realizar un diagrama 3D que ilustre en una gráfica la posición de los intervinientes y la mecánica del disparo”.

La primera tesis es la del disparo de Contreras a Vivanco por la espalda. También se encuentra una variante con un tiro que rebota en el vehículo de la PDI, para luego ir contra la víctima.

La segunda tesis es aquella que no es valorada ni por el Ministerio Público como la PDI, donde se explica que el conductor del vehículo fue quien habría disparado, sin embargo, no el arma no se describe como la del origen del disparo.