El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, tomó la decisión de remover al jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, Jorge Márquez, en medio de la investigación por el asesinato de la subinspectora Valeria Vivanco.

Cabe recordar, que la investigación por el asesinato de Vivanco tuvo un vuelco la semana pasada, cuando peritajes indicaron que las balas que le ocasionaron la muerte fueron disparadas por armas de la institución.

Según fuentes de Radio Bío Bío, Muñoz tomó varias medidas para dar transparencia en torno a la investigación por el crimen de Vivanco, incluyendo la remoción de Márquez, quien fue trasladado a tareas administrativas dentro de la institución.

Además, Muñoz determinó que el oficial Eduardo Ullivarri asuma la investigación administrativa en la Brigada de Homicidios de Santiago, que busca determinar responsabilidades o negligencias en el caso del asesinato de Vivanco en La Granja.

Posteriormente, la PDI publicó un comunicado donde confirmó las decisiones de Muñoz.

“En uso de sus atribuciones reglamentarias y en aras de la transparencia y objetividad de los procesos administrativos, el Director General de la PDI, Sergio Muñoz, dispuso el traslado a una unidad administrativa del prefecto Jorge Márquez, quien hasta hoy se desempeñaba como jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana. En su lugar, fue designado el subprefecto Víctor Ruiz, que cumplía funciones como jefe de la Brigada de Homicidios Sur”, indica el documento.

“La PDI reitera a la opinión pública su absoluto apego a la institucionalidad, por lo cual no ampara acciones reñidas con la Ley ni la ética, y se compromete a seguir cooperando con el Ministerio Público en todo lo que sea necesario, a fin de esclarecer totalmente los hechos”, añade.

Familia Vivanco contra la PDI

Cabe recordar que por este caso, fueron suspendidos tres detectives de la Brigada de Homicidios, quienes ayer lunes estuvieron en la reconstitución, y según la versión de la familia Vivanco, entregaron versiones contradictorias de lo ocurrido cuando murió la subinspectora.

Respecto a Márquez, el padre de Valeria Vivanco declaró este martes que él le dijo personalmente, que la detective murió a causa de una bala disparada por un arma de la PDI.

Vivanco habló con Mega, donde afirmó que “quiero dejar de manifiesto a la opinión pública que me voy a quedar con las primeras palabras (…) El señor director de la Brigada de Homicidios, se levantó de su asiento, me dio la mano y me dijo ‘el proyectil que mató a su hija salió de un arma institucional’ eso, ya no hay más investigación. Eso proviene de la misma institución y es definitivo”.

“Esto es una traición (…) A mi la institución me reconoció que el arma que mató a mi hija es institucional”, indicó, en referencia a que los oficiales de la PDI dieron versiones contradictorias en la reconstitución de escena.