Esta jornada, el padre de la subinspectora de la PDI asesinada en la RM, Valeria Vivanco, reaccionó a un día de la reconstitución de escena del crimen en contra de la joven de 25 años en junio pasado.

Miguel Vivanco, manifestó en CHV que el día de ayer “fue un día arduo, comenzamos a las 06:00 de la mañana, llegamos a nuestro hogar casi a las 21:00 de la noche pero había que hacerlo, hay que seguir con esto (…) Estas diligencias nos van a dar tranquilidad y paz”.

“Ver pasar a la gente que nos oculta información frente a nuestra cara, no era fácil. Nos desbordamos, y pedimos disculpa por la situación”, afirmó el padre de la subinspectora de la PDI.

También agregó que, “mi posición inicial frente a la institución le da mucho más valor a mi posición actual. Yo jamás hablé en contra de la institución, jamás renegué contra la situación de mi hija. Jamás dije que por culpa de la institución murió mi hija (…) Esto es una traición con la gente que se identifica por una institución que era amada por nuestra familia”.

Minutos más tarde, Vivanco habló con Mega, donde afirmó que “quiero dejar de manifiesto a la opinión pública que me voy a quedar con las primeras palabras (…) El señor director de la Brigada de Homicidios, se levantó de su asiento, me dio la mano y me dijo ‘el proyectil que mató a su hija salió de un arma institucional’ eso, ya no hay más investigación. Eso proviene de la misma institución y es definitivo”.

“Esto es una traición (…) A mi la institución me reconoció que el arma que mató a mi hija es institucional”, finalizó.