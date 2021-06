La jornada de ayer los alcaldes de todos los municipios a lo largo del país asumieron sus cargos para el periodo 2021-2024. En conversación con Expreso Bío Bío el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a su llegada al municipio y habló sobre algunas polémicas que se arrastran desde el mando anterior.

“Fue una jornada emocionante, motivante y desafiante (…) tenemos la gran labor de recuperar la dignidad y probidad del municipio después de los últimos años”, manifestó el nuevo jefe comunal.

También afirmó que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de hablar con la exalcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, por ende él y su equipo se han dedicado a “recabar información y lograr instalarnos para tener un cambio profundo en la gestión de este municipio. Si bien el traspaso no fue como esperamos, hoy estamos mucho más enfocados en el proyecto municipal que debemos asumir, no estamos en la fase de impugnación o crítica“.

“Estamos recién haciendo la primera evaluación de información (…) Seguramente la información más detallada tendrá que ser el fruto de una auditoría externa que vamos a tener que pasar por el consejo y tardará 6 a 8 meses. Preferimos tomarnos el tiempo”.

En la instancia, Vodanovic se refirió al servicio sanitario de la comuna, Smapa, y rectificó que “seguirá siendo pública, ahora está enfrentando problemas de gestión gravísimos. Hay más de $30 mil millones no ejecutados de su plan de desarrollo que son los dineros comprometidos para inversión en la sanitaria, el porcentaje de aguas no facturada en 2018 era sobre el 60% (…) Con filtraciones de aguas y denuncias que no han sido resueltas”.

Esta jornada, el alcalde acotó que al llegar al municipio no habría encontrado computadores ni teléfonos, sin embargo se abstuvo de las críticas y aseveró que “la gente ya sabe el tipo de gestión que hubo en la comuna, los prejuicios que eso trajo. Fue contundente en las últimas elecciones y castigó una mala gestión municipal, pero esperamos de nosotras no seguir alimentado una crítica“.

En tanto, y para finalizar, el fin de semana pasado Barriga habría solicitado llevarse a la yegua Julieta del Parte Municipal de la comuna —animal que le pertenecería—, a lo que Vodanovic señaló que, “es algo que resolverá nuestro equipo, preferiría no referirme en público sobre eso, pero facilitaremos los procesos para que este animal esté en buenas condiciones“.

