Esta mañana, durante un nuevo balance y cambios en el plan Paso a Paso, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció el “cierre” de fronteras por 30 días. Esto significa que tanto extranjeros como residentes no podrán viajar fuera del país.

Esto también contempla el que extranjeros, que no sean residentes, no podrán ingresar a Chile a excepción de aquellos que no se encuentran en la lista que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como de “trasmisión comunitaria”.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, el subgerente de Comunicaciones y Servicio al Cliente de Nuevo Pudahuel, Branko Karlezi, explicó la situación que vive el servicio hoy, y qué podría pasar en un mediano plazo.

“Estamos siguiendo todas las medidas del Ministerio de Salud (…) hoy día los aviones están llegando con muy pocos pasajeros“, afirmó Karlezi.

También, aseguró que los pasajeros que el aeropuerto recibe, en comparación con el mismo mes del año pasado, la cifra correspondiente a un 80% menos. Esto quiere decir que de los 6 mil personas al mes en 2020, hoy en día arriban 6 vuelos con 80 a 100 pasajeros al día.

Además, Karlezi precisó que hace al menos un año han tenido conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas debido al cobro y los ingresos que ha recibido la instalación durante la pandemia, sin embargo, “la respuesta es que negó la posibilidad de hablar del equilibrio económico (…) a inicios del próximo año el concesionario va a quebrar (…) cuando en un contrato no hay un peligro latente (como ahora) hay que reconfigurar el contrato porque o sino el equilibrio financiero es imposible. No es posible que siga la concesión porque es viable financieramente y su única oportunidad es quebrar”.

“Hay que entender que el concesionario debe mantener la operación con costos fijos, y los accionistas han invertido en el último tiempo, fuera de contrato, $60 millones de dólares para mantener la operación del aeropuerto. Por eso seguimos haciendo el llamado al MOP”, recalcó.

Finalmente, según los datos entregados por el entrevistado, en 2019 las funciones del aeropuerto representó 3 puntos del PIB y 190 mil empleos.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Ávaro Escobar