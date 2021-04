Durante un nuevo balance realizado por las autoridades en relación a la situación de la pandemia de covid-19, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció nuevas y duras medidas para evitar la propagación de la enfermedad.

Así, indicó que el cordón sanitario programado para este fin de semana largo iniciará a las 13:00 horas y no a las 17:00 horas como se tenía inicialmente programado.

Además, la autoridad indicó que se realizará un “cierre” de fronteras. En esta situación, por 30 días extranjeros no residentes no podrán ingresar al país, con excepción de aquellos que no se encuentran en la lista que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como de “trasmisión comunitaria”.

En tanto, se restringirán los viajes al extranjeros durante todo el mes de abril para extranjeros y residentes. Martorell explicó que en caso de una situación extraordinaria se puede solicitar un permiso en Comisaria Virtual, y sólo puede ser si es fundamental para el país, si hay una medida humanitaria, es esencial para la salud o porque la persona que sale, no vuelve.

Esta medida comenzará a entrar en funcionamiento a partir del lunes.

Por otra parte, la autoridad manifestó que el nuevo horario de toque de queda para todo el territorio nacional comenzará a las 21:00 horas.