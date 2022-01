"Él les decía que por favor no los mataran, que los dejaran, que por favor no los mataran. Mi papá les dijo que se llevaran todo, pero que los dejaran vivos a él y a su esposa, que venían en familia", relató una hija de la pareja, que no fue ayudada por los autos que pasaban por la ruta ni por los vecinos de casas aledañas.