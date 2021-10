Como Flavio Segundo Jara Parra (62) fue identificada la víctima fatal de una colisión que involucró a un Chevrolet Corsa y un carro de la Armada la noche de este miércoles en Cañete.

De acuerdo a datos recabados por Radio Bío Bío, una caravana de máquinas de las Fuerzas Armadas se trasladaba por la Ruta Longitudinal.

Al llegar a una rotonda del norte de la ciudad, cerca de la población Carol Urzúa, se produjo el accidente, cuyas causas son materia de investigación.

Según pudo confirmar La Radio, Jara Parra era conductor de Uber y al parecer iba camino a recoger a una pasajera, quien se preguntaba por la razón de su tardanza.

Finalmente, la mujer se enteró de lo ocurrido cuando un miembro de los servicios de emergencia contestó el celular del hombre.

“Él me vino a dejar recién a mi casa porque hacía servicio de Uber. Lo llamé de nuevo para que me viniera a buscar y yo decía ‘tanto que demora’. La niña que tenía el teléfono, no sé si era de Bomberos, y me dicen que el que había tenido el accidente había sido él. Pucha que lata, una gran persona, lo siento tanto”, dijo en un audio divulgado.

Al cierre de esta edición, el sitio está acordonado y tanto personal naval como los vehículos en cuestión siguen en el lugar.