Dos adolescentes acusados de asesinar a un conductor de una aplicación de transporte, en Quillota, región de Valparaíso, quedaron con la medida cautelar de internación provisoria, decretada por el Juzgado de Garantía de la comuna.

El Ministerio Público formalizó a los imputados, planteando que hubo un conflicto con la víctima producto del monto a pagar por el traslado del viaje, que estaban realizando la madrugada de ese 18 de marzo.

La familia de la víctima, identificada como Nicolás Martínez de 28 años, adelantó que buscarán modificar la calificación penal a un robo con homicidio.

El fiscal César Astudillo, señaló que los dos presuntos responsables se entregaron ante el Ministerio Público, y que uno de ellos detalló que hubo un conflicto provocado por el monto a pagar por el traslado.

“Intenté abrir la puerta para bajarme, pero no podía y me tira un manotazo sin pegarme. Me dice ‘siéntate chiquillo culiao te voy a matar’ y veo entre el freno de mano y el asiento del conductor, un cuchillo con mango de madera. Decido tomarlo con mi mano derecha, le pego unas puñaladas en la espalda, yo le decía ‘ábrame, ábrame’ y el me dijo ‘ya te abrí, chiquillo culiao"”, fue parte de la declaración de uno de los adolescentes, que leyó.

Defensor penal cuestiona la formalización y familia de la víctima buscará acreditar un robo con homicidio

Nelson Cid, defensor penal público, cuestionó la formalización de los menores de edad.

“No se observa en ningún caso esta intención subjetiva, no cierto, de crear una condición especial para poder actuar alegosamente. Por eso hay un conflicto, en base a las declaraciones de nuestros representados. A juicio de la defensa lo que nos encontramos es frente a probablemente un homicidio simple”, sostuvo.

Álvaro Corona, abogado querellante que representa a la familia de la víctima, aseveró que buscarán acreditar la existencia de un robo con homicidio.

“Hay registro de llamadas telefónicas, conversaciones, declaración de testigos, sangre que se encuentra en una de las zapatillas de uno de los imputados. En un futuro, que es lo que nosotros buscamos como víctima, es que se pueda recalificar al delito de robo con homicidio”, expresó.

Aseguró, además, que “se trataba de dos personas reunidas con armas cortopunzantes, que se aprovechan de la soledad con la que se encontraba la víctima para los efectos de cometer el delito”.

En la resolución de la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Quillota decretó la medida cautelar de internación provisoria para ambos menores imputados, fijando un plazo de investigación de 100 días.