Tras a la situación crítica que vive la región de Valparaíso en materia de transportes, un parlamentario solicitó una sesión especial a la Cámara de Diputados para abordar soluciones en esta materia. Desde la ciudadanía agradecieron la propuesta, ya que es un problema que vulnera a una gran cantidad de personas.

En el documento, donde además se cita al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se expresó la urgencia y necesidad de establecer un nuevo sistema de transporte público para la región de Valparaíso, junto con un sistema de fiscalización que asegure el cumplimiento de este servicio.

Este miércoles, el diputado por la región de Valparaíso, Luis Cuello (PC), solicitó a la Cámara de Diputados y Diputadas una sesión especial en la sala para analizar la situación crítica que vive la región de Valparaíso con relación a la locomoción pública.

El parlamentario además expresó que ojalá “el Congreso reciba en sus tribunas a los ciudadanos, comprometiendo soluciones de corto plazo”.

Vecinos acusan vulneración por falta de transporte en la región

Sobre lo anterior, la dirigenta de la Junta de Vecinos René Schneider, de Chorrillos Alto, Pilar Gutiérrez, declaró que en su sector “por no contar con servicios básicos como un Cesfam o sana sala cuna, los vecinos dependen del transporte público, cuatro micros a la semana y dos los fines de semana, por lo que recalcó que “este drama no puede seguir, ya que al no contar con esto, nuestras familias están siendo vulneradas”

Cabe señalar que otro de los puntos expresados en el oficio solicita que se garantice el respeto de los derechos fundamentales, decretar un estado de emergencia comunal, realizar un diálogo participativo y basar la movilidad urbana e intercomunal como un factor para la reactivación económica.