Fue la madrugada del 6 de noviembre de este año que Katherine Cruz Chacana atentó contra su vida y falleció en su domicilio particular, ubicado en la Villa Hermosa de la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Pese a que la Brigada de Homicidios de la PDI estableció -en ese momento- que no hubo participación de terceros en su muerte, la familia no quedó conforme con las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace de la joven.

Así, el 19 del mismo mes decidieron presentar una querella criminal por el delito de violencia intrafamiliar, en contra de quien fuese la pareja de Katherine. Un hombre que, por no encontrarse formalizado, será identificado sólo con las iniciales D.L.R.

Miranda Cruz, hermana de la víctima, aseveró a Radio Bío Bío que Katherine cambió radicalmente desde que lo conoció.

“Pasó de ser una persona muy alegre, a luego no querer ir a las juntas familiares (…) Para nosotros fue evidente el cambio y el sentido de alerta lo tuvimos siempre”, explicó.

La Radio pudo acceder a los antecedentes de la pareja de Katherine, pudiendo corroborar que mantiene tres causas cerradas en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, de las cuales dos concluyeron en una formalización de cargos.

La primera se remonta a septiembre de 2013, cuando el entonces imputado fue formalizado por lesiones menos graves en contra de la mujer.

Si bien el tribunal decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y al hogar en común, el Ministerio Público no perseveró en la indagatoria, porque no se reunieron antecedentes suficientes para formular una acusación.

La segunda causa se registró en diciembre de 2015, pero la Fiscalía porteña y el imputado acordaron una salida alternativa de suspensión condicional, tras una nueva denuncia por el delito de lesiones menos graves en contra de Katherine.

De esta forma, el acusado cumplió -por un plazo de un año- la medida de prohibición de acercarse a la víctima y abandonar el hogar en común. Luego, se le sobreseyó.

La última causa fue en febrero de 2019, pero no se formalizó a la pareja de Katherine. Según fuentes de Radio Bío Bío, la víctima inicialmente denunció el hecho por el delito de lesiones leves, pero luego no prestó declaración y tampoco aportó más información al Ministerio Público, por lo que no se pudo perseverar en alguna acusación.

Daisy Castillo, una de las mejores amigas de Katherine, se refirió a la relación de la víctima con quien ella -y la familia de la joven- consideran como el responsable de que haya decidido atentar contra su vida, señalando que “él empezó a lavarle la mente de que iban a separar la familia, de que él se había puesto así porque ella lo hizo enojar (…) Esto fue una inducción al suicidio, porque ella lo vio como la última salida de los golpes, de toda la violencia que vivió con él”.

El hombre de iniciales D.L.R. también registra una detención por el delito de conducción en estado de ebriedad, en marzo de este 2021.

En ese entonces, la Fiscalía de Viña del Mar -mediante un procedimiento simplificado- solicitó que el imputado cumpliese únicamente con la suspensión de su licencia de conducir, por un plazo de dos años.

La psicóloga Sofía Fiedler, de Psicología Chile, aseveró -con los antecedentes narrados por la familia- que resulta complejo comprobar la inducción al suicidio, pero hizo hincapié en las señales de alerta de las víctimas de violencia psicológica.

La familia de Katherine Cruz Chacana, tras su muerte, ha intentado que se le de urgencia al proyecto de “Ley Antonia”, que busca tipificar el delito de inducción al suicidio, en contexto de violencia intrafamiliar, el cual se encuentra en tramitación en el Senado.

La querella criminal por el delito de violencia intrafamiliar que fue presentada por la familia de Katherine, fue acogida por el Tribunal de Garantía de Viña del Mar el 23 de noviembre de este año, ordenando remitir la información de dicho documento acusatorio al Ministerio Público.

Así, la Fiscalía Local emitió una declaración pública, señalando -primero, en relación al hallazgo del cadáver- que “se recibió un llamado a Cenco por parte de la cuñada de la víctima, quien había concurrido al domicilio a solicitud de su hermano, quien habría abandonado el domicilio la noche anterior producto de una discusión con su pareja”.

El ente persecutor también enfatizó que “la investigación se encuentra en etapa investigativa, en espera de los informes” que fueron solicitados a la Brigada de Homicidios y al Servicio Médico Legal.

Así, sostuvieron, “una vez que se determine las causas precisas del fallecimiento de la víctima, se podrán determinar nuevas diligencias en el caso que se requieran para esclarecer el hecho”.