La candidata presidencial Yasna Provoste, lanzó oficialmente su campaña presidencial en la Plaza Victoria de Valparaíso, lugar donde se refirió a los dichos emitidos ayer en el debate.

Al recinto llegaron varias personas, incluido diputados, para escuchar el discurso oficial y entregar el apoyo a la candidata.

A horas de haber finalizado su primer debate presidencial, Provoste se dirigió a la plaza de la ciudad puerto para tener un encuentro con dirigentes de distintos comités de viviendas.

En el lugar hizo alusión al primer debate presidencial emitido anoche, donde una pregunta en particular generó polémica. La postulante dijo que le llama poderosamente la atención que algunos generen una crítica a partir de una consulta a Sebastián Sichel.

“Todo el país vio que cuando le pregunté por el impuesto a los súper ricos, y particularmente por su participación en empresas vinculadas al sector empresarial como lobbysta, él (Sichel) delante de todo el país lo negó“, expresó en el inicio de su campaña.

Wikipedia

Uno de los momentos más tensos del debate fue cuando Yasna le preguntó a Sichel por su participación como “lobbysta” y declaró que su fuente era Wikipedia.

A lo anterior, hoy la candidata se refirió a los hechos y expresó que pueden buscar en otros lados si no les gusta la fuente.

“Yo entiendo que a algunos no les haya gustado la fuente, y si no les gusta Wikipedia, pueden ir a LinkedIn, si no les gusta eso pueden ir a su biografía, también lo pueden encontrar, si no les gusta eso pueden ir a la plataforma oficial de la Ley de Lobby donde la empresa a la que prestó servicios está catalogada como una empresa de Ley de Lobby”, fueron sus palabras.

Continuó diciendo que quienes están en la campaña presidencia no pueden ocultar lo que hicieron en el pasado.

“Aquellos que estamos hoy día en esta campaña, y las diferencias que tenemos con el candidato Sichel, es que yo creo en que nuestro país tiene que poner un impuesto a los súper ricos, y él hoy día está en esta campaña para proteger a quienes lo han financiado durante años”.

Al finalizar su discurso agregó que ella sostiene que Chile debería tener una mayor recaudación fiscal para poder hacer más vivienda, tener mejor salud y educación pública. Esto mismo -según Provoste- la diferencia de Sichel.

“Sebastián está preocupado de proteger los intereses de los empresarios y de aquellos que durante años hizo lobby a favor de ellos para que las cosas no cambiaran. Nosotros optamos por las transformaciones más profundas que requiere nuestro país (…) pero hay quienes no quieren que cambie nada porque son más fieles a los intereses de los poderosos”, finalizó.