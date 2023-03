El Fiscal Nacional Ángel Valencia aseguró que seguirán trabajando en atacar la migración irregular, y sostuvo que aún “es muy prematuro” hacer un balance respecto a las cifras de personas detenidas.

En la instancia, aseguró que Chile puede contar con el compromiso de los fiscales para desempeñar el mayor esfuerzo respecto del cumplimiento de las leyes.

Lo anterior en el contexto de la finalización de la gira por la región del Presidente Gabriel Boric, quien puso énfasis en el fenómeno mencionado.

En esa línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero reconoció que el “estrés institucional” que se registra en la región obliga a contar con mayor cantidad de jueces y fiscales.

Mejoramiento de relaciones con Bolivia

Por su parte, Gabriel Boric señaló que es necesario que la protección de las fronteras se extienda hasta Pica. También sostuvo que el mejoramiento de relaciones con Bolivia es fundamental para avanzar en la reconducción y la expulsión de migrantes.

En ese contexto, aseguró que el mejoramiento de las relaciones con Bolivia es fundamental para agilizar el proceso de expulsión y reconducción.

Lo anterior, ya que quienes no son bolivianos y salen desde esa frontera rumbo a Chile no son reconducidos. El trámite es engorroso, dicen en Palacio, lo que no les permite mantener a detenidos por más de 48 horas.

La senadora UDI Luz Ebensperger se refirió al respecto.

“Cada vez que uno pregunta dicen que han avanzado, pero no hemos visto ningún resultado. Una frontera se cuida de dos países, por algo es una frontera. Acá falta un trabajo diplomático y es que Bolivia se haga cargo de su frontera”, indicó.

Fortalecimiento a las policías de Tarapacá

“Las fuerzas armadas no están entrenadas para ser policías y por eso tenemos que fortalecer nuestras policías”, decía ayer el Presidente Gabriel Boric, al referirse al despliegue militar que comenzó a registrarse hace dos semanas aproximadamente en las principales fronteras del norte del país.

Sobre ello, el jefe de Estado anunció 25 nuevos recursos para Carabineros: 13 camionetas, 7 radiopatrullas, 5 motos.

Además, se espera que el Mandatario visite Colchane la próxima semana, considerando que acortó su gira original, lo que molestó a autoridades locales.