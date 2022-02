Como una “estafa” calificó el diputado por Puerto Montt, Alejandro Bernales, los precios que se cobran en el tradicional mercado de Angelmó.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario del Partido Liberal aseguró que las cuentas “son realmente una estafa para quienes quieren comer en ese lugar. Mientras hay vecinos queriendo recuperar el barrio otros insisten en hundirlo”.

Esto último, a propósito de una publicación realizada por la fotógrafa Xiamara Santana, quien reveló una cuenta de 162 mil pesos por una comida para 8 personas.

Según el detalle, se trató de $72 mil por cuatro pailas marinas, $14 mil por un salmón, $12 mil por una merluza. Además, $18 mil por un chupe y $12 mil por un pollo. Por los bebestibles, en tanto, pagaron $12 mil por seis bebidas, y $8 mil por dos jugos.

La propina, por último, alcanzó un total de $14.800.

“Esto es un robo #Angelmó #PuertoMontt no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta”, reclamó Santana en Twitter.

La imagen fue viralizada en la red social, donde se planteó el debate respecto del precio de la comida.

A modo de ejemplo, el valor del salmón, al comparar precios promedio con otras caletas de Chile (región del Bío Bío y región de Coquimbo) está un 55% más caro. El plato de merluza, en tanto, está un 60% más caro.

Siempre ha sido caro #Angelmo , solo que ahora con esto de la pandemia no entregan carta, ahí es donde comienza el abuso, sabiendo que devería haber una carta virtual, simplemente no la hay. Osea un chupe a $18.000, un robo a mano armada https://t.co/SZrtOeD2od

