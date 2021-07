En huelga de hambre permanece la dueña de un centro de eventos que fue fiscalizado por superar los aforos permitidos por la emergencia sanitaria en Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Se trata de Patricia Laguna, dueña del salón de eventos Entretenedores, ubicado en el sector La Vara, quien cumplirá la noche de este jueves 48 horas en huelga de hambre.

La mujer se instaló afuera del local, con una silla, un quitasol y con un cartel que dice: “Huelga de hambre. Exijo mi derecho a trabajar”.

La medida la adoptó luego que el centro de eventos fuera fiscalizado el viernes pasado, donde la detuvieron y trasladaron a la comisaría de Alerce por incumplir la normativa vigente. Además, se le aplicó un sumario sanitario.

Explicó que realizó un matrimonio con 23 personas en el recinto que tiene 600 metros cuadrados. Me animé (a concretar el evento) porque no puedo resistir más. He pasado hambre, tengo mi local casi destruido, entonces tenemos que hacer algo”.

Asimismo aseguró que la huelga es por todos los integrantes del rubro que no han podido trabajar y que suman “15 meses sin recibir remuneraciones”.

Por eso pide a las autoridades que se tomen medidas acordes a la realidad de cada región. “Santiago no es todo, ellos no saben cómo es nuestro territorio en la Décima región, el frío que aquí existe, no podemos trabajar en la intemperie con unos plásticos de muralla. Tenemos que hacer que esto cambie un poco y que nos permitan trabajar adentro de nuestros locales”.

Entiende que debe ser con un aforo acotado, pero debido a las condiciones climáticas del sur del Chile insiste que deben ser autorizados para poder atender al interior de los locales.

Hasta el momento, Patricia Laguna sólo ha ingerido líquido.

El hijo de la mujer indicó que lo que piden es que se tomen “medidas adecuadas y justas para todos los sectores. No es posible que el transporte, que yo respeto al gremio, tengan un aforo totalmente distinto al que pudiese tener un salón de eventos o un restaurant”.

A su juicio, las restricciones han sido “discriminatorias” para el rubro “porque se nos amarró de manos y pies (…) y ya son 15 meses en la región de nosotros de esto, entonces se hace insostenible”.

Puerto Montt está en Fase 2 y de acuerdo al Plan Paso Paso, en los eventos o actividades con público y que considere consumo de alimentos, sólo pueden ser 10 personas al aire libre. Sin consumo de alimentos, en tanto, pueden ser hasta 20 personas en lugares al aire libre y 10 personas en cerrados, sólo de lunes a viernes.