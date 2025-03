La Fiscalía investiga informalmente a ocho ciudadanos chinos por mantener casinos ilegales en Temuco, La Araucanía, sin poder ser formalizados debido a su ausencia en las audiencias y a la necesidad de un traductor por no entender español.

La Fiscalía investiga en forma desformalizada a ocho ciudadanos chinos por mantener casinos ilegales en el centro de Temuco, región de La Araucanía, y que no han podido ser formalizados porque no llegaron a la audiencia y en otros casos porque exigieron la presencia de un traductor, argumentando que no entienden español.

Los imputados extranjeros forman parte de un grupo de 20 personas, dónde ya fueron formalizadas siete, pero ninguno de ellos es chino, porque no llegaron a la primera audiencia de formalización de investigación realizada el 28 febrero recién pasado en el Juzgado de Garantía de Temuco, donde sus abogados argumentaron que no han sido notificados y en otros casos porque -según manifestaron- no entienden español requiriendo un traductor.

En esta causa es querellante la Municipalidad de Temuco. El abogado que representa a la entidad edilicia, Francisco Vergara, dijo que se presentaron tres personas de origen asiático el día de la audiencia y que no pudieron ser formalizadas porque afirmaron que no entienden español y necesitan un traductor de chino mandarín, petición que fue acogida por la magistrada Marcia Castillo.

Quien también habló sobre este tema fue Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, quienes son querellantes en esta causa.

Cabe precisar que los siete empresarios fueron formalizados por mantener casinos ilegales y el delito tributario de comercio clandestino.

Asimismo, el tribunal dispuso medidas cautelares alternativas a la cárcel, como firma y prohibición de salir del país.

El Juzgado de Garantía fijó una segunda audiencia para el 10 de junio a las 09:00 horas, donde se espera concurran los ciudadanos chinos y por orden del tribunal se dispondrá de un traductor de chino mandarín.

En esta causa es también querellante el Servicio de Impuestos Internos porque a juicio de la entidad fiscalizadora se configura un delito tributario.