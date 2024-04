Tras un mes del inicio de clases, 208 niños de La Araucanía están fuera del sistema escolar, debido a que no obtuvieron matrículas en los colegios y liceos de la región.

“Esto es impresentable y algo totalmente injusto para los niños que hasta este momento están sin educación, sin sala de clase y sin poder estudiar”, afirmó Margarita Castro, representante de los apoderados de estudiantes sin matrícula.

Castro detalló que los niños afectados abarcan “de primero básico a cuarto medio”.

“Hay que pensar que ellos no tienen redes, no hay buen internet, no pueden dar exámenes libres, ya que no existen las señales de internet”, señaló. Además, indicó que los padres de estos niños son de zonas rurales y “no tienen los conocimientos adecuados para volverlos a hacer postular”.

El diputado de RN en la región de La Araucanía, Miguel Becker, dijo que le va a exigir a las autoridades una solución a este problema.

“208 niños, según lo establecido, hoy están sin matrícula. Vamos a pedir una audiencia con el ministro de Educación y vamos a exigir el cumplimiento (…) del derecho a la educación de todos los niños de nuestro país”, afirmó.

Gobierno atribuye falta de matrículas a postulaciones en colegios de “alta demanda”

La seremi de educación en La Araucanía, Marcela Castro, atribuyó la situación a que los estudiantes postularon a establecimientos de “alta demanda”.

“Nosotros tenemos cupos. Ahora, que sean los establecimientos de alta demanda que quieran los estudiantes y no podamos entregar cupos en ese establecimiento educacional específico, es otra cosa”, sostuvo.

“Me decían que habían 200 estudiantes sin matrícula. En Pucón nosotros tenemos 707 cupos abiertos en la comuna”, detalló.

La autoridad indicó que no tiene un catastro con las cifras oficiales de niños sin matrículas en la región, ni el detalle de las comunas en donde viven.