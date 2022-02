En libertad quedó el comunero mapuche de Temucuicui acusado de usurpación no violenta de un predio en Victoria, región de La Araucanía. La Justicia decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la zona señalada.

En libertad quedó el comunero mapuche de Temucuicui investigado por el delito de usurpación no violenta de un predio en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, ocurrido en febrero de 2019.

Además, en el Juzgado de Garantía de la misma comuna fue notificado por otra causa por maltrato de obra a personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

La Fiscalía inició una investigación respecto de uno de los werkenes de la Comunidad Mapuche Autónoma de Temucuicui de la comuna de Ercilla, cuya identidad para los medios de comunicación -por orden del Juzgado- solo puede remitirse a sus iniciales J.H.C., quien en febrero de 2019 junto a otros comuneros ingresó sin autorización al fundo Santa Adela Sur cerca de Victoria, siendo desalojados por Carabineros

El abogado, Humberto Serri, jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, se refirió a la investigación iniciada en contra del comunero mapuche.

La formalización que se le comunica a mi defendido es de una usurpación no violenta y que no tiene anexado ningún otro delito considerado como violento. Mi defendido dice que no tiene ninguna relación con este ilícito, y que lo que hicieron fue la realización de un palín en la zona donde se originó el conflicto”, señaló.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, destacó que el personal policial asignado a la zona haya hecho efectiva la orden de detención del comunero.

“Esas investigaciones tendrán que llevarse adelante”, añadió.

Tras la audiencia, el comunero quedó en libertad con la medida cautelar de prohibición de acercarse al predio en cuestión. Así lo decretó la jueza de Garantía en Victoria, Evelyn Zelaya, quien autorizó

48 días de plazo de investigación al existir otros imputados en la causa.

Sin perjuicio de lo anterior, el imputado fue notificado personalmente de una audiencia de procedimiento simplificado por maltrato de obra a personal de la PDI para el 8 de marzo a las 10:00 horas, oportunidad en la que además se debatirá una salida alternativa en la causa ahora iniciada en su contra.