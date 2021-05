“Es una pelea de David contra Goliat”. Así reaccionó Bruno Fulgeri a la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación penal en contra de Gustavo Hasbún por el caso Coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas en La Araucanía.

En conversación con Podría Ser Peor, el empresario que denunció irregularidades en la repartición, afirmó que está tratando de defenderse y de demostrar lo que realmente ocurrió en la Seremi de Obras Públicas.

A su juicio, la resolución de la Fiscalía es para que “la gente no haga nada”, porque se enfrentarán a una lucha desigual: “Si nosotros nos ponemos a pensar en el monstruo de la UDI y de una alcaldía como Estación Central, lógicamente es importante no perseverar”, afirmó.

De igual forma insistió que él sólo pedía que “me pagaran mi trabajo, yo no le estaba pidiendo que me pagaran más ni menos, yo quería que me pagaran lo que yo hice, y que efectivamente está ahí, el Estado lo sigue ocupando, que es plata mía y que a mí nunca me pagaron”.

Además cuestionó que tras todo lo ocurrido, aún hay personas vinculadas en la investigación que siguen recibiendo suelos del Estado, precisando que “esta no era una situación que me ocurría solo a mí, yo era el único que fui a poner la cara”, afirmó.

Por lo anterior, aseguró ser víctima de “una destrucción en contra mía brutal y el mecanismo es demasiado poderoso”.

Finalmente criticó que la decisión se conociera días previos a las elecciones.

