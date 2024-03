De igual manera, criticó la falta de ayuda por parte del municipio de Calama, desde donde según la joven, le prometieron diferentes cosas y no han cumplido.

Después de casi seis meses del accidente, y luego de estar internada en dos clínicas especializadas en Santiago, Dahely Escobar de 22 años, joven hincha de Cobreloa, volvió a Calama, pero en estado de paraplejia tras ser aplastada por una pantalla gigante en el Estadio Municipal Zorros del Desierto de Calama.

El accidente se registró el 15 de octubre de 2023, en el marco del partido que marcó el ascenso del club loíno a la serie de honor del fútbol profesional. En esa ocasión, el municipio abrió el estadio y colocó una pantalla gigante para que los hinchas que no pudieron viajar hasta Talca (Rangers vs Cobreloa), vieran el encuentro.

No obstante, una falla en la estructura, provocó que la armatoste de fierro callera sobre la galería, hiriendo de gravedad Dahely Escobar. Los daños en su cuerpo fueron graves.

“Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, aprender a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola, y el proceso va a ser muy largo”, comentó la joven a Soy Calama.

Agregó que lo que le provocaron es “realmente muy fue fuerte, y me dejaron desde cero. Tengo que volver a aprender muchas cosas”.

De igual manera, criticó la falta de ayuda por parte del municipio de Calama, desde donde según la joven, le prometieron diferentes cosas.

“Ellos (el municipio) se hicieron cargo del saldo de la clínica, y eso fue todo, y ellos lo ven como una ayuda, Pero, para mí es una responsabilidad que ellos tenían que correr por su parte”, comentó la joven.

En ese punto, insistió en que “no me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida. Nada de eso me han ayudado a mí, para nada”.

En torno a las acciones judiciales que están en proceso, como querellas y otras instancias, la joven hincha de Cobreloa precisó que “no sabemos como van. Es la Fiscalía la que tiene que definir los responsables. Nosotros también estamos a la espera de eso, así que mientras no salga el sumario estamos a la deriva de quienes tienen que hacerse responsable de todo esto”.

“Yo espero que se hagan responsable, espero que se haga justicia porque lo que me paso no es para menos, yo dependo mil por ciento de muchas personas, de mi mamá, de mi pareja, y de todos. La verdad me arruinaron la vida, y necesito que se haga justicia. Eso es lo que espero”, concluyó la joven Dahely.