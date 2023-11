El ascenso de Cobreloa trajo consigo una multitudinaria fiesta para festejar el regreso de los ‘Zorros’ a Primera División. Sin embargo, un lamentable hecho se vivió el mismo día, cuyas consecuencias serán permanentes.

Mientras el duelo definitorio se disputó en Talca, en Calama miles de hinchas loínos se reuniieron el 15 de octubre en el Estadio Zorros del Desierto para ver el compromiso, contexto donde Dahely Escobar sacó la peor parte.

La joven fanática de Cobreloa fue gravemente afectada luego de que una pantalla gigante del recinto cayera sobre un grupo de personas, resultando ella con graves secuelas.

A casi un mes exacto del fatídico hecho, la madre de Dahely, Karina Claure, conversó con En La Línea y se refirió a la dramática situación.

“Mi hija está muy mal, su estado de salud cada día va complicándose… El diagnóstico del médico que la operó de la columna, es que mi hija no volverá a caminar. Tiene varias fracturas y en este momento, está en recuperación, consciente, luchando”, afirmó.

A su vez, aseveró que “en Calama nos dijeron que mi hija tenía la columna fracturada, llegamos acá y ella tenía el cráneo, la clavícula, las costillas, la pierna y las caderas fracturadas. No sé si fue una negligencia del hospital, pero no sé por qué me ocultaron información“, continuó en el citado medio.

Por otra parte, respecto a las acciones legales, Karina Claure aclaró que “se supone que se va a hacer cargo la Municipalidad, pero yo no he hablado con nadie”.

“Un gesto humanitario de su parte no ha habido, en este momento no he pensado en eso. Me preocupa cómo quedará mi hija“, confesó la madre de Dahely Escobar.