El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró crítico a la reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre” organizada por el Gobierno y en la que participan otros líderes internaiconales.

Recordemos que en la instancia está participando el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el jefe de Estado de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi Martínez; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Al ser consultado sobre la cumbre progresista, en conversación con Radio Pauta, el timonel de la UDI incluso calificó de “ridículo” todo lo sucedido, asegurando que -a su juicio- no le sirve al país.

“Ellos necesitaban escribir en un papelito de que aquí la principal amenaza para la democracia es la extrema derecha, pero a mí me parece insólito que esa sea la conclusión cuando tenemos ahí, en ese panel, a presidentes que no reconocieron los resultados electorales en Venezuela y no fueron capaces de llamar fraude a lo que ocurrió”, comenzó diciendo.

Acto seguido, agregó “me parece un descaro cuando Pedro Sánchez tiene una cantidad de acusaciones de corrupción brutal y no se haga ninguna mención a la transparencia (…) a mí me parece que la corrupción es una amenaza a la democracia mucho más grave que un determinado sector político”.

“Todo lo que ocurrió acá es ridículo, no le sirve de nada a Chile y puede terminar siendo, al revés, un problema”, aseguró el diputado de oposición. En esa línea, cuestionó el rol del presidente Gabriel Boric.

“Al ser nosotros anfitriones de un grupo de presidentes de izquierda, algunos de ellos muy radicales, nos pone en el ojo de, en este caso, Estados Unidos que ya estaba algo tostado con Chile (…) nosotros tenemos mucho que perder y muy poco que ganar y, por lo tanto, creo que el Presidente (Boric) no ha actuado como un jefe de Estado”, señaló.

“Chile perdió la capacidad de llegar a acuerdo con la aparición del FA”

En otro tema, respecto al auge que han tenido movimientos políticos extremos, el parlamentario sostuvo que “el problema que tienen los extremos, porque en esto son iguales, es que son movimientos políticos completa y totalmente enemigos al diálogo (…) son posiciones políticas que buscan la polarización”.

En su opinión, la falta de diálogo “se perdió” en el país con la aparición del Frente Amplio.

Según Ramírez, dicha colectividad oficialista “lo que ha hecho es que seamos incapaces de progresar como progresábamos cuando estaba la Concertación, cuando se llegaban a muy buenos acuerdos”.