Diputados de oposición apuntaron contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras el reciente anuncio de que en la reforma tributaria enfocada en pymes se incluye una norma para postergar por un año —a contar de enero del 2026— el reavalúo de bienes raíces habitacionales.

Por su parte, los diputados UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso, valoraron la propuesta; pero cuestionaron que los efectos de la medida se vean solo en la próxima administración. Asimismo, criticaron que no se incluya la suspensión inmediata de los remates de las propiedades habitacionales que figuran con sus contribuciones impagas.

“Es muy importante que, en medio de los problemas de legitimidad que existen sobre el cobro de este impuesto, el Gobierno por fin se abra a la idea de introducir cambios en el sistema. Por lo mismo, la postergación del reavalúo de las propiedades es un buen comienzo, pero es insuficiente dada la

magnitud del problema que estamos hablando“, afirmaron.

“Porque hay muchas personas -sobre todo adultos mayores- que al momento de jubilar vieron disminuidos sus ingresos económicos y hoy están con el temor real de que sus propiedades sean rematadas por adeudar las contribuciones. Por eso creemos que el ministro de Hacienda ha quedado corto con su propuesta, porque no se hace cargo de una dura realidad que están sufriendo muchos chilenos en este momento”, agregaron.

En esa línea, Fuenzalida y Donoso cuestionaron que la postergación del reevaluó sea solo por un año, afectando con ello a la próxima administración. Por lo mismo, ambos exigieron que dicha medida se extienda hasta el 2029, es decir, hasta el gobierno subsiguiente, acusando que “es muy fácil disponer de los recursos del próximo año cuando saben que no será problema de ellos”.

Cuestionamiento de Flores al anuncio de Marcel

Por otra parte, la diputada Camila Flores (RN) cuestionó el anuncio, asegurando que la medida no responde a una convicción del Ejecutivo, sino a la presión política ejercida desde regiones.

“La postergación del reavalúo es consecuencia directa de las gestiones que realizamos ante el Servicio de Impuestos Internos, exigiendo equidad territorial y justicia tributaria para la Región de Valparaíso. No era razonable aplicar nuevos avalúos sin antes corregir las distorsiones evidentes en el sistema, que estaban afectando gravemente a las familias y al comercio local”, afirmó.

“Este anuncio confirma que la presión política con argumentos técnicos sí da resultados. Ahora nuestro deber será fiscalizar que esta postergación se traduzca en una revisión profunda del modelo de cálculo y en medidas concretas que alivien efectivamente la carga tributaria sobre los contribuyentes más vulnerables”, agregó.

En ese sentido, finalmente, la legisladora advirtió que “la medida anunciada es insuficiente si no va acompañada de una reforma real al sistema de avalúo fiscal y de contribuciones. No permitiremos que se dilate una vez más una solución estructural para miles de familias que no dan más”.