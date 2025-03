Tras la petición de la candidata Evelyn Matthei (UDI), sobre “abrir una conversación” en la materia, la diputada Camila Flores insistió en reinstaurar la pena de muerte en Chile.

Según dijo la parlamentaria de oposición, no es “nada nuevo que el actual Gobierno, el Presidente de la República, sus ministros y los diputados de izquierda se horroricen cuando uno habla de la pena de muerte”.

“No se horrorizan cuando hablan de aborto libre, de matar a un inocente dentro del vientre de su madre, pero sí se horrorizan cuando uno pretende instalar o restaurar en nuestro país una pena a delincuentes que han cometido delitos horrorosos”, agregó la parlamentaria.

Flores recordó que en 2018 presentó un proyecto de ley para reinstalar la pena de muerte y enfatizó que esta sigue existiendo en la legislación militar.

“Yo siempre he sido favorable a la pena de muerte, presenté el año 2018 un proyecto de ley para reinstalar esta pena que en nuestro país está derogada, pero no abolida. De hecho, se sigue aplicando en nuestro ordenamiento jurídico como justicia militar para delitos que se cometen en tiempos de guerra, por lo tanto, no es algo ajeno”, dijo.

Diputada Flores y la pena de muerte

En cuanto a los obstáculos internacionales, la diputada sostuvo que existen tratados que dificultan su implementación, pero que Chile podría salir de ellos.

“Efectivamente, hay algunos tratados internacionales que harían más difícil la posibilidad de reinstalarla, pero bueno, como decimos los abogados, las cosas se deshacen como se hacen y así como nosotros en algún minuto nuestro país decidió adherirse a estos tratados, perfectamente puede dejarlos, puede renunciar a los mismos”, afirmó.

Finalmente, Flores criticó lo que considera -a su juicio- una contradicción en ciertos sectores políticos y sociales respecto a este tema. “Yo creo que existe en parte de nuestra sociedad y de nuestra población una tremenda hipocresía”.

Lo anterior, argumentó, “porque, insisto, cuando se habla del aborto, que también es una pena de muerte en definitiva, pero de un ser inocente anticipadamente antes que nazca, se muestran absolutamente favorables”.

“Pero cuando estamos hablando de delincuentes que violan y matan a niños pequeños, a lactantes, que es por ejemplo una de las causales respecto de las cuales yo presenté ese proyecto y que se instalaba como sanción la pena de muerte, dicen que no, ahí piensan en los Derechos Humanos de esos delincuentes”, añadió.

Concluyendo “creo que para determinados delitos muy específicos y particulares, como es la violación de lactantes con resultado de muerte, debiéramos tener pena de muerte en Chile”.