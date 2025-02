Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Dos senadores de la Democracia Cristiana criticaron las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la posible intencionalidad por disputas territoriales en los incendios forestales de La Araucanía, alineándose con el gobernador René Saffirio. El senador Iván Flores calificó las afirmaciones de Tohá como "temerarias y complicadas", sugiriendo que si no hay pruebas contundentes, no deberían vincularse los incendios con reivindicaciones territoriales. Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla consideró las declaraciones de la ministra como una "verdadera comedia de equivocaciones" y pidió prudencia en la conducción del Estado. Además, señaló que la Ley Antiterrorista aún no está en vigor, a pesar de los pedidos de algunos sectores de derecha.