La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la ofensiva de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien ha recibido un apoyo transversal, en el contexto del anuncio del Gobierno respecto a la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna.

También se le preguntó por la crítica del exministro de Defensa y candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, quien espera que esto no sea “un tongo electoral” para ayudar a la alcaldesa.

“Hay temas donde son palos porque bogas o palos porque no bogas. Nosotros vamos a insistir en lo que ha dicho el Presidente y que ha sido muy claro y enfático, la propuesta de nueva cárcel no ha sido improvisada, ha sido trabajada desde hace al menos un año por parte de nuestras autoridades y particularmente el Ministerio de Justicia. Construir una cárcel no es cualquier cosa, requiere estudio, requiere análisis técnico, análisis comparado”, precisó Vallejo.

Añadiendo que “en función de las condiciones que existen en Chile para poder construir una cárcel rápidamente y no esperar 10, 15 o 20 años para tener una cárcel de alta y máxima seguridad. Porque nuestro país está enfrentando ahora el crimen organizado y sus cárceles también tienen que estar preparadas para ese nuevo tipo de criminalidad (…)”.

Respecto a los dichos de Desbordes, Vallejo dijo que “algunos creen que es contrario al municipio y al sector, y él dice que es un tema a favor del municipio. Entonces, yo creo que este tipo de declaraciones son los que se dan más bien en contextos electorales, por parte de una persona que es justamente candidato competidor en el sector”.

Recalcando además que “no es la tarea del Gobierno entrar en esa cancha. La tarea del Gobierno es preparar las condiciones para una estrategia y el desarrollo de una estrategia y una política contra el crimen organizado que se expresa, entre otras cosas, en esta nueva cárcel que se viene estudiando hace ya casi un año”.