Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, recibió el apoyo transversal de un grupo de parlamentarios para no construir la nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna. Desde el exrepublicano Johannes Kaiser hasta militantes del Partido Comunista se reunieron con Hassler en el Congreso Nacional para escuchar sus argumentos. "No podemos como país, como Estado chileno, traer a los peores criminales a los centros urbanos", señaló la jefa comunal en un punto de prensa, agregando que la medida no fue consultada antes de su anuncio.