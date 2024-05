Tras darse a conocer la eliminación de más de 323 mil interconsultas en el Hospital Sótero del Río, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, concurrió a la Brigada Investigadora de Anticorrupción de la PDI para entregar diferentes documentos con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Según información preliminar, el hospital habría eliminado 323 mil 327 interconsultas, de un total de 364 mil 912 de la lista de espera, y de estas, más de la mitad fueron removidas de manera masiva en un solo día.

Frente a los hechos, el subsecretario de Redes Asistenciales manifestó la colaboración y el interés que tiene el Gobierno de aclarar la denuncia. Además anunció que “hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado para ver si es pertinente que esa institución también investigue”.

La autoridad insistió en que los procedimientos en relación con la gestión de listas de espera son claros. “La gravedad de esta situación es precisamente porque atenta a la transparencia y, por eso, que nos interesa mucho aclarar esta situación. Pero en general el manejo de la lista espera es transparente y podemos dar cuenta de eso”.

Sobre versiones que señalan que una situación similar habría afectado al CRS Cordillera de Peñalolén, el subsecretario informó que estaba en antecedentes desde agosto de 2023, periodo durante el cual se realizó una auditoría que descartó irregularidades en el manejo de las listas de espera.

“Hemos solicitado una auditoría aleatoria del sistema que está en marcha, precisamente, para cerciorarnos que esto no ha ocurrido y hemos insistido nuevamente con el director de servicio para que revisen, pero hasta la fecha no tenemos ninguna información de que dé cuenta de alguna situación similar. Y quiero insistir enfáticamente, esta no es una política del Ministerio para reducir listas de espera”, concluyó.

📡AHORA| Subsecretario Osvaldo Salgado concurre a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI para poner a disposición los antecedentes, en el marco de la investigación penal por situación de listas de espera en Hospital Sótero del Río https://t.co/M53d6RfUwk — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 18, 2024

El presidente de la Comisión de Salud, Francisco Chahuán, de Renovación Nacional, señaló que se tomarán medidas en relación con las irregularidades que habrían ocurrido en el centro hospitalario.

De la misma forma, el exsubsecretario de Redes Asistenciales de la administración de Sebastián Piñera, Luis Castillo, recalcó la importancia de restablecer la confianza cuando se presentan estos tipos de prácticas.

El Ministerio de Salud en febrero habría sido alertado de las irregularidades en el Hospital Sotero del Río, momento en que se abrió un sumario que dio paso a una investigación acogida por la Fiscalía.