El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó en una entrevista temas como el homicidio de los tres carabineros en Cañete, su formalización y la posibilidad de renunciar, como también su gestión como líder de la institución.

Recordemos que ayer, Carabineros conmemoró su aniversario 97°, luego que se postergara por el brutal asesinato de los tres uniformados.

En diálogo con Meganoticias, se le preguntó a Yáñez sobre la posibilidad de renunciar antes de la formalización, la cual se llevará a cabo el 1 de octubre.

En este sentido, el uniformado aclaró que “yo voy a trabajar hasta el último segundo, del último minuto, de la última hora y del último día en que esté en el cargo como general director”.

“Mi preocupación ha sido durante todo este tiempo la seguridad de mis compatriotas y particularmente la seguridad de mis carabineros. Creo que hemos estado haciendo y realizando acciones que nos permitan poder tener éxito en las investigaciones, pero al mismo tiempo fortalecer la prevención”, precisó Yáñez.

Recalcando que “le puedo garantizar que yo no voy a ser una piedra en el zapato para mi institución. No me quiero transformar en un problema, ni quiero tampoco contaminar a Carabineros Chile, algo que nos ha costado tanto, en estos tres años y medio que llevo al mando de poder”.

Respecto al criterio Tohá, el cual plantea que si un funcionario del Gobierno, o de instituciones dependientes de la Presidencia, se enfrenta a un proceso de formalización, deberá dejar su cargo, Yáñez dijo que no se puede pronunciar al respecto, “y particularmente frente a una autoridad de la cual dependo yo”.

No obstante, señaló que “el cargo del general director, como de otras autoridades de confianza del Presidente de la República, si yo todavía estoy como general director, es porque todavía se mantiene esa confianza conmigo”.

Formalización del general Yáñez

Yáñez también reiteró que siempre ha sentido el respaldo del presidente Gabriel Boric y que tienen una comunicación directa cuando es necesario.

También se le preguntó si es que lo imputaron por un error interpretativo en el rol que le tocó cumplir como Director de Orden y Seguridad en el momento en que se produjo el estallido social o si hay una persecución política en su contra, de un determinado sector.

“Es complejo que yo me pronuncie respecto a una investigación que está realizándose hacia mi persona, pero sí le puedo decir que todo lo que ha hecho mi equipo de abogados, es absolutamente hacer uso de todas las instancias que el ordenamiento jurídico permite frente a una persona que se siente absolutamente inocente y que haremos uso de todo eso en la medida que sea necesario”, argumentó Yáñez.

En relación a si hay algo que habría hecho distinto en esa época del estallido, el general director dijo que “los carabineros estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de errores puntuales que puedan haber cometido, de excesos que puedan haber ocurrido y que están siendo investigados”.

“Si no hubiese sido por carabineros, no hubiésemos tenido una transmisión de un mando presidencial a otro, no hubiésemos tenido dos asambleas constituyentes y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy día”, destacó Yáñez.

Perro “matapacos”

El uniformado también entregó su percepción sobre la figura del perro “matapacos”, señalando que “es una ofensa muy grande, lo sufrimos mucho”.

“Muchos de nuestros carabineros que fueron víctimas de la violencia durante un momento complejo que vivió el país, claramente afectó a nuestros carabineros, a sus familias, a sus hijos, que tuvieron que verse envueltos, además, en un momento en que las comunicaciones son a través de redes sociales y sufrimos mucho como institución”, indicó.

En cuanto al homicidio de los tres carabineros en Cañete, Yáñez dijo que luego de ese brutal hecho “hay un antes y un después”.

Legado de Yáñez

En lo que se refiere a su legado, teniendo en cuenta que le quedan seis meses en el cargo, Yáñez dijo que “haber fortalecido a nuestros carabineros, a nuestros recursos humanos”.

“Creo que en eso hemos hecho un trabajo incansable en generar igualdad de oportunidades a nuestros carabineros, en la igualdad también de cargos para nuestro personal femenino”.

Añadiendo que “crecimos sustantivamente un 18 o 20% a un 26% en la dotación de mujeres y en cargos relevantes, seis generales en alto mando y en otros puestos estratégicos”.

“Yo creo que el gran legado va a estar en que después de 97 años de escuela de formación, se recibió el reconocimiento como un plantel de educación superior y obviamente la habilita para acreditarse en un par de años más y le da una condición distinta”, sentenció.