El diputado independiente Francisco Pulgar se refirió a su remoción de la bancada de Demócratas-PDG e Independientes y descarta que él le haya exigido a la diputada Joanna Pérez, quien quedó segunda en la votación de la Cámara, un cupo senatorial por la región del Maule.

Recordemos que el parlamentario se ausentó en la votación por la nueva Mesa Directiva de la Cámara, donde finalmente Karol Cariola (PC) se quedó con la presidencia.

“En primera instancia, el parlamentario enfatizó que “soy diputado independiente”, y recalcó que “soy independiente de verdad, sin compromisos con grupos empresariales ni tampoco con partidos políticos. O sea, llegué a mi cargo por mi trabajo de cordillera a costa en la región del Maule”.

Dicho lo anterior, abordó su salida de la bancada afirmando que “las decisiones que hayan tomado, en este caso de mi remoción de la bancada, no me afectan porque ya he tenido la experiencia en otras bancadas por pensar distinto”.

“Así funcionan los grupos políticos que tratan de imponer ciertas ideas y forzar a quienes pensamos distinto, de una manera más neutral”, agregó.

Diputado Pulgar y votación en la Cámara

Respecto a la votación, comentó que “como lo dije ayer (lunes) en la mañana, tenía conversaciones pendientes con el Gobierno y estaba llano a conversar con el diputado Jaime Araya. Le dije cuál era mi posición y que no iba a votar por los comunistas, eso fue así. Y con la diputada Joanna Pérez también tuve una conversación donde le reiteré mis inseguridades por el cumplimiento de acuerdos”.

En ese sentido, precisó que “desafortunadamente mi cuña de ayer (lunes) se trató de llevar por un tema senatorial, que no es así. Entonces, tratemos de llevar la idea al centro, que es por los temas de proyectos no cumplidos por el lado de la derecha”.

Asimismo, afirmó que “en estos dos años he aprendido que cuando hay voluntad de incorporarnos en los equipos de trabajo se hace un trabajo serio durante todo un tiempo, pero, perdóneme, es bastante incómodo y poco certero que a última hora estén interesados por usted y que a última hora le prometan el oro y el moro”.

“Soy bastante nuevo en política, pero no soy ingenuo, y no me dio ninguna seguridad. Entonces, ante esta pugna de poder entre la derecha y la izquierda, siendo independiente, reitero que ellos lo decidan. Y, claramente, la diputada Cariola, quien gana la presidencia, no gana por mi voto, sino que gana por el voto del diputado Rivas”, agregó.

De igual forma, aseguró que “aquí yo no he negociado nada, como se ha dicho de manera bastante displicente y destemplada por algunos colegas, ni con la derecha ni con la izquierda. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo enfocado en la región”.

Remoción de la bancada de Demócratas-PDG e Independientes

Consultado respecto a si su remoción también afectará su participación en Comisiones, el diputado Pulgar respondió que “no, tengo mis comisiones. Sigo en la comisión de los castigados. Acuérdense que me mandaron a la Comisión de Bomberos como castigo. Me siento muy orgulloso de la Comisión de Bomberos”.

“Sigo haciendo mi trabajo en la Comisión de Inteligencia y en la Comisión de Medio Ambiente, que es mi perfil y mi alma mater, porque soy ambientalista y siempre lo seguiré siendo, asumiendo todos los costos que esto conlleve. Porque ser independiente, ser ambientalista, tiene costos. Los pagué en la campaña política y los estoy pagando hoy como parlamentario”, añadió.

Así también indicó que “quien piensa distinto en materia política no se le respeta, se le trata de atacar, aplacar, quitar poder. Y ese es el mensaje a toda la comunidad del Maule, que este diputado llegó a su cargo como independiente, sin apoyos políticos, sin apoyos empresariales y con el apoyo de la gente”.

El diputado explicó que su remoción se debe a que “claramente no alinee mi voto a lo que ellos pedían, e insisto, fue una solicitud de voto en la que se me prometieron las mismas cosas que la votación anterior con el diputado Cifuentes. No voté por el diputado Cifuentes porque la derecha también me había prometido legislar ciertos proyectos y no cumplieron. Entonces, ¿qué garantía me van a dar a mí a última hora?”.

Sobre lo anterior, añadió que “en este juego de poderes entre la derecha y la izquierda por manejar una testera, la testera no va a resolver ningún problema de mi región (…)”.

Negociaciones

Además, Pulgar abordó las publicaciones de medios que hablaban sobre supuestas negociaciones para obtener respaldo en aspiraciones políticas. “Que no se malentienda, lo principal son los temas legislativos que no se tramitaron ni por la izquierda ni por la derecha. Eso es así y está comprobado. Y si me preguntan por un tema estratégico-político, yo eventualmente podría pensar en el tema de la senatorial. Pero hoy sigo siendo diputado, me quedan dos años todavía. Entonces es un poco de ciencia ficción y que, lamentablemente, algunos medios de comunicación han tergiversado mi declaración (…)”, sostuvo.

“De ninguna manera. Lo rechazo categóricamente. Se lo pueden preguntar a la diputada Joanna Pérez, si es que en algún momento yo puse o le exigí algún cupo de senatorial para el Maule a ella o a alguien cercano. Eso es falso. Entonces, me preocupa la desinformación de algunos medios de comunicación que tratan, vuelvo a insistir, de enlodar a un diputado que llegó acá gracias al voto de la gente y no a grupos políticos o empresariales”, finalizó el diputado por el Maule.