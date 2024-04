Cariola dijo que "no le consta" que hayan existido presiones de parte del Ejecutivo para que llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas.

La presidenta electa de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), fue consultada sobre si existieron o no presiones del Gobierno para conseguir los votos y así llegar a este puesto.

“Nosotros tenemos un acuerdo de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el cual evidentemente es un acuerdo administrativo que incluía a distintas fuerzas políticas y ese acuerdo se cumplió”, comentó la parlamentaria en conversación con CNN Chile.

El tema de las “presiones” surge porque algunos parlamentarios de oposición indicaron que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, mantuvo conversaciones con legisladores, para así apoyar a Cariola en la presidencia.

Cariola destacó que “las conversaciones previas, de las que yo por lo menos no participé -porque fueron conversaciones que llevaron los jefes y jefas de comité-, son conversaciones que se dieron de manera permanente entre los jefes de comité, sin duda, también hubo algunas coordinaciones con el Ejecutivo”.

“Yo creo que en eso, sin duda, también el ministro de la Segpres jugó un papel, pero es un papel desde el rol que a él le compete, que es la coordinación con las jefaturas de comité”, precisó Cariola.

En relación a si hubo presiones, la diputada dijo que no tiene “esos elementos sobre la mesa. No me consta lo que se está diciendo”.

“Lo que puedo decir, que es la información que tengo, es que hubo una coordinación permanente entre las jefaturas de comité, que son quienes llevaron las conversaciones políticas. Entiendo que hubo coordinación importante con el Gobierno a través de la Segpres, respecto de lo que significaba esta votación”, aseguró la presidenta de la Cámara.

Finalmente, Cariola aseveró que “de ninguna manera puedo asegurar lo que otra persona está diciendo”.