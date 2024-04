El gerente de comunicaciones del Mercado Mayorista Lo Valledor, Marcelo Araya, calificó como un “lamentable accidente” el incidente donde una mujer realizó una serie de disparos, dejando a tres personas lesionadas.

Se trató de un hecho ocurrido la mañana de este lunes, cuando guardias y vigilantes del centro comercial fiscalizaban el ingreso, como medida de precaución ante la delincuencia en la zona.

Incluso, el incidente fue captado por camarógrafos que estaban en el lugar reporteando la fiscalización, registrando en vivo cuando la mujer le arrebató el arma a un vigilante, disparando indiscriminadamente.

Al respecto, Araya lamentó lo sucedido, asegurando que “nos ensucia una acción absolutamente honesta, con la mejor intención, la buena voluntad por proteger a nuestra gente”.

En ese sentido, defendió el accionar de sus vigilantes, enfatizando en su preparación, pese al descuido que permitió que la mujer se apoderara del arma.

“Lamentablemente, ocurrió este incidente que no tiene por qué llegar a exponer a que nuestros vigilantes no están bien preparados. Ellos recibían sus cursos de OS-10 de Carabineros, ellos están preparados además porque son parte de las instituciones armadas que hoy día están colaborando con nosotros”, agregó.

“Ella venía predispuesta, sabía que no tenía que entrar con carrito, pero el mea culpa será de ella”, agregó, descartando asumir alguna responsabilidad por parte del accionar de los vigilantes.

“Yo puedo decir que esto es un accidente, como puede ocurrirnos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Aquí lo que ocurría era normalmente en cincuenta y cinco años de vida de este mercado, hurtos menores, o sea, y el hurto menor, a veces por descuido”, sentenció.

“Todos los que usan una pick up y la cargan y no le ponen un cobertor y no amarran bien su carga Lo más probable es que saliendo de este lugar están estos personajes que le llaman los gatos y que le quiten una caja de tomate”, advirtió.

“Lo que estamos viviendo hoy día estamos hablando de violencia delictual de alto nivel que le está pasando a todo el país”, enfatizó el vocero de Lo Valledor.

“Vamos a mantener el proceso que dijimos que es de marcha blanca, y a lo largo de esa marcha blanca, vamos a hacer las revisiones que correspondan”, concluyó Araya.