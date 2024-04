Este lunes Chilevisión confirmó que Francisco Kaminski estará en el próximo capítulo de Podemos Hablar, donde contará su versión respecto al quiebre con Carla Jara.

Desde la casa televisiva indicaron que el capítulo se transmitirá el próximo domingo desde las 22:30 horas.

Aquello da a entender que el estelar, conducido por Julio César Rodríguez, sumará un día más de emisión en la semana.

Durante los últimos días se había especulado bastante con que Kaminski había llegado a un millonario acuerdo con la estación propiedad de Paramount.

Sin ir más lejos Sergio Marabolí, cercano a Jara y Kaminski, aseguró en el programa Sígueme que la cifra era similar a lo que había cobrado la exMekano.

Kaminski a PH

“No me lo han contado, pero estaría cercano a lo que cobró Carla Jara la semana pasada, que fueron cerca de 12 millones de pesos”, indicó la semana pasada.

Hay que señalar que, semanas atrás, Carla había señalado que el quiebre con su esposo se dio por una infidelidad de este último.

“Él me reconoció y me dice que estaban teniendo algo (con Camila Andrade) y que habían muchos coqueteos entre ellos, de lo que me escribían era real, pero que él no quería nada serio con ella ni nada. ‘Por eso te estoy eligiéndote a ti, porque te amo, porque eres la mamá de mi hijo, eres mi mujer"”, indicó en ese entonces.

“Nuestra relación se puso color de hormiga, discutimos y el viernes me dice voy a salir a carretear, no que va a una reunión, miento, que va a una reunión a las 10 de la noche. Le dije, ‘Sabí, no podemos dilatar esto te vas a quedar acá en la casa hasta después del cumpleaños de Mariano, que era el 18, esta semana sigue durmiendo arriba"”, finalizó en ese momento.