Desde el Parque Metropolitano, el ministro Carlos Montes abordó la acusación constitucional en su contra y fue consultado por si cree que su figura actualmente es un problema -o no- para el Gobierno. En ese sentido, el titular del Minvu respondió que "quien decide mi permanencia o no es el Presidente de la República".

Esta mañana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió al avance de la acusación constitucional en su contra que se está preparando por parte de algunos parlamentarios en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En primer lugar, el secretario de Estado comentó los desafíos de la cartera que están vinculados a la entrega de 260 mil viviendas en los cuatro años de administración del presidente Gabriel Boric.

A continuación, Montes indicó que en medio de ese trabajo surgió “la situación del norte” y “se despliegan distintas situaciones que en algunos casos es de corrupción, en otros casos es más bien de trabajos mal hechos”.

Acusación constitucional y renuncia

Consultado por una eventual acusación constitucional, el ministro respondió que “son parte de los instrumentos con que cuenta el Parlamento (…) es propio de la democracia”.

A continuación dijo que “espero que los argumentos que se den tengan solidez y no busquen sólo empatar con otras situaciones”.

“Los temas de probidad están muy focalizados en situaciones que han ocurrido en algunas regiones, particularmente en Antofagasta. Respecto al tema del control, efectivamente, uno siempre puede hacer mejor control o peor control”, agregó.

Aún así, Montes destacó que “en este caso, el ministro tiene delegadas funciones en los seremi, en la subsecretaría y a partir de eso, no sé cómo están fundando y qué documentos dan, porque eso va a depender mucho de eso y lo desconozco”.

Respecto a si considera que su figura es un problema, o no, para el Gobierno, la autoridad respondió que “estoy aquí porque me lo pidió el presidente Boric y si el Presidente estima que no debo seguir, yo no voy a seguir”.

“Yo estoy aquí porque me lo pidió al comienzo del Gobierno y y por eso estoy cumpliendo esta tarea. Yo no soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado”, sostuvo.

Agregando que “yo asumo la responsabilidad y aquí me han pedido que asumir la responsabilidad en el plan de emergencia habitacional y en eso estoy trabajando con toda la intensidad posible”.

Finalmente, el titular del Minvu hizo un llamado a la “unidad en torno al tema de la vivienda, a la unidad de todos los sectores (…) quien decide mi permanencia o no es el Presidente de la República”.