El atleta Santiago Ford se refirió al fenómeno migratorio en Chile y a la situación de los ocho deportistas cubanos que decidieron no volver a su país y quedarse en territorio nacional tras el término de los Juegos Panamericanos.

“Cada persona tiene un sueño o una mentalidad diferente. Actualmente están cortando a la gran mayoría de los migrantes con la misma tijera porque, obviamente, ha habido muchos problemas, muchos crímenes, muchas cosas que se están haciendo mal por culpa de los migrantes”, señaló a Revista Sábado.

No obstante, hizo un contrapunto: “(…) ¿qué pasa con las personas que vienen porque quieren ser un aporte para el país?”.

En esa línea, presentó su propio ejemplo de vida: “Yo entré sin papeles, pero tenía un motivo, yo quería ser un aporte para el país; entonces, hay que saber descifrar a cada persona”.

El nombre de Santiago Ford se hizo masivamente conocido luego de que ganara el oro en el decatlón de Santiago 2023. Con aplausos, el público celebró su victoria, sin saber la dura realidad que enfrentó el cubano para llegar a Chile.

Con tan sólo 26 años, acarrea una deslumbrante carrera deportiva, suma torneos nacionales e internacionales, llegando a participar en Ucrania, Estados Unidos y Polonia. En este último, de hecho, sacó cuarto lugar en el Mundial Sub 18 de atletismo (2016).

Pese a todo, en 2018 decidió emigrar de Cuba, dado que el apoyo y reconocimiento que recibía en su país, no era el esperado. Con todo, tomó un avión y comenzó su travesía para llegar al sur del mundo. Su recorrido incluyó hasta un paso en camioneta por la selva amazónica brasilera. Ya en Perú, el cruce por la frontera fue a pie. El cansancio, el hambre y las extremas condiciones de calor por el día y frío por la noche, marcaron el término del periplo.

Es más, fue en memoria de esa travesía que Ford cruzó la meta del decatlón a paso lento. “Fue la misma entrada que hice hace cinco años a Chile, cuando entré caminando por el desierto, con frío, con hambre, con sueño”, dijo al citado medio.

Pero ahí no acabó lo difícil. Aún necesitaba sobrevivir estando en una situación migratoria irregular. “Fueron casi dos años batallando, viviendo el día a día, manteniéndome sano porque, al no tener previsión ni nada, si te enfermabas no podías hacer nada, porque nadie te iba a atender”, indicó.

Por lo anterior, el medallista de oro ya ha dicho que entiende a sus compatriotas que decidieron quedarse en Chile tras la instancia deportiva. Como él, decidieron irse de Cuba.

En esta ocasión aclaró no conocerlos “mucho” porque son de edades diferentes. Sin embargo, acotó que “cada uno sabe por qué toma una decisión así”. “No es sorpresa para nadie, con todo lo que está pasando con el tema de la migración en Latinoamérica. Si tomaron la decisión por algo fue, todas las personas toman una decisión por algo, no la toman a la ligera”, zanjó.