El medallista de oro en Santiago 2023 y uno de los más ovacionados por el hincha chileno, Santiago Ford, dedicó positivas palabras a los deportistas de la delegación de Cuba que se ‘fugaron’ de su concentración en la Villa Panamericana el último día de la cita.

Ford, nacido precisamente en suelo cubano, aseguró entender a sus ‘colegas’ y aprovechó de desearles lo mejor.

Tras ser recibido por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda junto al resto del Team Chile, Ford expresó que el panorama para los caribeños es complejo “porque el sistema a veces es complicado, es complicado lidiar con muchas cosas a la vez”.

“Pero ellos están buscando un futuro mejor y les deseo todo el éxito del mundo”, afirmó tajante el especialista del declatón.

Recordemos que un total de 8 cubanos desistieron de volver a su país de origen. Seis del equipo femenino de hockey, un atleta masculino y otro que se sumó en las últimas horas del que, por ahora, poco se sabe.

La polémica en el atletismo

En el Palacio Presidencial, Ford además abordó la lamentable polémica que ha afectado a su deporte, el atletismo, en las últimas horas.

Esto luego de las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo, dos deportistas que, aseguran, fueron bajas del 4×400 pese a tener buenas marcas. Si bien Castillo pudo presionar junto a su entrenador y sí participó, la segunda quedó mal emocionalmente y prefirió bajarse.

Al respecto, Ford expresó que “cuando se produjo el problema, yo me enteré a los dos días, pero no creo que opaque al atletismo, no creo que opaque los Juegos Panamericanos, porque la cosecha ha sido increíble, histórica”.

“Solamente hay errores que se cometen y a futuro hay que arreglarse”, especificó.

Finalmente, Santiago Ford sostuvo que “lamentablemente no fue el mejor ámbito para que sucediera, los Juegos Panamericanos. Creo que de mi punto de vista se podía haber manejado de otra manera, que no causara tanto dolor, tanta angustia”.