Desde el Servel se informó que se descontará más de 136 millones de pesos a cinco partidos políticos por no cumplir con destinar el 10% del total de los aportes públicos en fomentar la participación política de las mujeres, correspondiente al año 2022.

Tras la revisión de los gastos rendidos, el Servicio Electoral (Servel) informó de un importante descuento a partidos políticos. Esto, a raíz del fomento a la participación de mujeres durante el año 2022.

Recordemos que, por Ley, un 10% del total de los aportes públicos entregados a las colectividades debe estar destinado a incentivar y fomentar el rol más activo -y también protagónico– de las mujeres en la política.

Se debe precisar que dicha participación no sólo responde a la intervención al interior de las colectividades, sino que también “en los distintos ámbitos de actuación en el quehacer político del país”, plantea el Servel.

En caso de no cumplir con lo anterior, la normativa establece que se descontará un monto -equivalente a lo faltante para cumplir con ese mínimo- al total de los aportes que recibirán durante el año siguiente. Tras la revisión del Servel, se trata de la cifra más alta desde 2016.

Pero ¿cuáles son las razones para los descuentos? En primer lugar, no alcanzar el 10%; no rendir gastos respecto a ese ámbito o rendirlos, pero que no correspondan al fomento de dicha participación femenina.

Aún así, se debe aclarar que -según lo que establece el Servicio Electora- “un partido puede tener gastos rechazados, pero habiendo acreditado gastos superiores al 10% establecido en la ley, no incurre en descuento”.

Servel descuenta $136 millones a 5 partidos por fomento a la participación de mujeres

Considerando lo anterior, el Servel informó que se descontará recursos a cinco partidos políticos, que -en total- corresponde a un monto de $136.902.517.

La coalición que lidera los descuentos, con el monto mayor, es la Unión Demócrata Independiente (UDI) con un total de $46.984.579, le sigue Partido Comunista (PC) con $41.667.568 y, en tercer lugar, el Partido de la Gente (PDG) con $33.935.782.

En el cuarto lugar, con un monto inferior, se sitúa el Partido Radical con $12.557.802 y, finalmente, el partido oficialista Convergencia Social al que se le descontará un total de 1.756.786 pesos.

Ante eso, el director nacional del Servel, Raúl García comentó que la finalidad es que “los partidos políticos fomenten la participación de las mujeres en política en distintas áreas, buscando el compromiso y la gestión de ellos”.

Respecto a las cifras, García comentó que “son un retroceso que puede obedecer a múltiples causas” y aseguró que esperaban que “la tendencia positiva de años anteriores se mantuviera, pero esto no ocurrió en 2022”.

“Seguimos instando a todos los partidos políticos a planificar ordenada y regularmente sus actividades de fomento dando cumplimiento a lo que la ley exige, pero también como un beneficio político para el país”, concluyó.

Revisa la fiscalización del 10% de fomento a la Participación Política de la Mujer 2022: