"La derecha hace rato que tiene el camino extraviado", señaló el senador Manuel José Ossandón tras el rechazo de la acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Por su parte, Paulina Núñez aseguró que "no tiene sentido estar en la misma coalición" que sus colegas de Chile Vamos. Los dos votos de Evópoli en la AC podrían marcar un quiebre en el bloque opositor.

Los senadores Manuel José Ossandón y Paulina Núñez (RN) ya plantean que no tiene sentido seguir en la misma coalición que Evópoli.

Este miércoles se rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lo que generó una fractura al interior de Chile Vamos.

Los dos diputados de Evópoli, Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, votaron en contra del juicio político. Esta acción fue catalogada como una “puñalada al corazón” por parte de Diego Schalper (RN).

Asimismo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que estos votos “nos hace repensar nuestra relación con ellos”.

Sin embargo, desde el Senado las críticas se profundizan, ya que derechamente se habla de la posibilidad de abandonar la coalición.

Senadores de RN se la juegan por un camino separado de Evópoli

Uno de los que ha sido más críticos con la composición del bloque es el senador Manuel José Ossandón, quien pide la salida de RN de Chile Vamos.

Ya en mayo aseguró que “faltan cojones” en el partido, ya que le tienen “mucho miedo” a la figura del expresidente Sebastián Piñera.

Tras la votación de este miércoles, reiteró su deseo de tomar una ruta alternativa como colectividad.

“La derecha hace rato que tiene el camino extraviado. El quiebre no es solo por fallida acusación constitucional, sino por una serie de diferencias internas que nos obligan como Renovación Nacional a seguir un camino propio”, señaló en su cuenta de Twitter.

La derecha hace rato tiene camino extraviado. El quiebre no es solo x fallida acusación constitucional, sino x una serie de diferencias internas q nos obligan como @RNchile a seguir un camino propio, representativo de un proyecto de centro derecha,enfocado en el progreso popular pic.twitter.com/3BPleZuiyJ — Manuel José Ossandón (@mjossandon) July 13, 2023

Sin embargo, no es el único que llamó a repensar la alianza entre RN, la UDI y Evópoli. La senadora Paulina Núñez, candidata a presidir Renovación Nacional, también llamó a reevaluar la continuidad de Chile Vamos.

“Si no se actúa con unidad, es difícil ejercer el rol opositor y los únicos favorecidos son la izquierda y el Gobierno. Hay mínimos comunes que no se pueden romper. Si se rompen, como ocurrió ahora, no tenemos nada que hacer en la misma coalición”, afirmó la parlamentaria, según recoge La Segunda.

De acuerdo a su visión, los mínimos comunes comunes se reflejan en lo programático y en el ejercicio de las herramientas de fiscalización.

“Si no vamos a ejercer la fiscalización, no tenemos nada que hacer juntos, no tiene sentido estar en la misma coalición”, apuntó.