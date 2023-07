La acusación constitucional contra el ministro de Educación, generó discrepancias al interior de Chile Vamos, debido a que Evópoli votó en contra del libelo acusatorio.

Por ejemplo, en conversación con el programa Podría Ser Otra Cosa de La Radio, el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, fue consultado sobre las “visiones cruzadas” que habían sobre esta situación, específicamente desde Renovación Nacional.

“Evópoli es fundador de Chile Vamos, se fundó Chile Vamos con Evópoli, con la UDI y con Renovación Nacional. Creo que las diferencias que nosotros tenemos, las tenemos que manejar a la interna y no como se han manejado hasta este minuto”, manifestó el parlamentario.

Así también señaló que “eso no ayuda a la unidad del sector, eso no ayuda a la Constitución de un proyecto político que le dé gobernabilidad al país, de cara a la ciudadanía (…)”.

Recordemos que tras el anuncio de Evópoli sobre sus votos en contra, el diputado Diego Schalper (RN) respondió y comentó que “siempre está la posibilidad de perder la acusación” porque “no olvidemos que la mayoría de la Sala de la Cámara es pro Gobierno”.

Aún así, dijo que “nunca me imaginé que el salvavidas del ministro fuera a venir desde Evópoli”.

En esta línea, fue enfático en asegurar que “decisiones como esta obviamente son una puñada al corazón de Chile Vamos”.

Incluso el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que esta acción “nos hace repensar nuestra relación con ellos, porque el argumento aquí es contundente”.

¿Quiebre en Chile Vamos?

Desde la UDI, su jefe de bancada, el diputado Guillermo Ramírez, señaló que “en el caso de Evópoli, por supuesto que no estamos contentos ni satisfechos con la votación de algunos de ellos. Ellos votaron divididos”.

“No hay un quiebre desde mi perspectiva, hay una diferencia importante. No entendemos las razones, no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no las vamos a resolver por los medios de comunicación”, manifestó el legislador.

Respecto a esto, Undurraga dijo que concordaba más con las declaraciones del diputado Ramírez. “Creo que hay diferencias, diferencias que por lo demás fueron advertidas”, precisó el congresista de Evópoli.

“Las declaraciones destempladas yo las guardaría y la verdad es que pido respeto a un socio de Chile Vamos, como es Evópoli, por parte del resto de los socios”, indicó Undurraga.

Revisa la entrevista completa al diputado Francisco Undurraga