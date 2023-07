En la última jornada de su gira en la región de Coquimbo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió a la carta que difundió el ahora exseremi Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), quien aseguró que firmó “sin percatarse” de la renovación Fundación Urbanismo Social, en que la trabajó antes de asumir el cargo en el gobierno.

Al respecto, el exparlamentario dijo que “lo que hace en esta carta, es decir que se equivocó, pero en definitiva, él autorizó a una institución que es parte de Urbanismo Social, la autorizó para poder reanudar funciones dentro de la región, teniendo inhabilidad para hacerlo, y es por eso que se le pidió la renuncia al cargo y, a su vez, se entregaron todos los antecedentes a la institución que corresponde. Vamos a ver lo que dice en las instituciones, en definitiva, no basta con lo que él diga”.

De igual forma añadió que “es muy importante que plantee todos estos antecedentes en el proceso que va a ser convocado por el Ministerio Público”.

Montes insistió que luego que enviaran una comisión a investigar los hechos denunciados, descubrieron que “él había ejercido mal su declaración de inhabilidad como seremi porque había trabajado antes en la empresa beneficiada. Es por eso que se inició una investigación sumaria y se le suspendió del cargo”. Luego, tras recabar más antecedentes, le consultaron si había otros elementos y él respondió “que no”.

En el marco de las investigaciones que ha abierto la fiscalía a lo largo del país, el ministro no descartó que se detecten otros casos asociados al traspaso de dineros.

“Si descarto o no que haya otros hechos ligados a fundaciones en general la organización del Estado, no puedo descartarlos. Espero que no lo haya, espero que esto haya sido algo más focalizado, pero no tengo elementos para decirlo”, reconoció y apuntó a cambiar el sistema de los convenios.