La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, ha resuelto fusionar los proyectos ‘Ley Naín 2.0’ y la ‘Ley Retamal’, para que se tramiten de manera unificada y puedan ser despachadas ambas iniciativas al Senado.

El presidente de la Comisión, el diputado Jorge Alessandri (UDI), explicó la estrategia política.

“Había un buen proyecto de ley que ya había aprobado la comisión, que se llamaba Ley Naín, que estaba más avanzado en el trámite legislativo. Y había un segundo proyecto de ley que se llama ley Retamal. Esos dos proyectos hoy día están juntos, va a salir antes del Congreso por lo que se hizo hoy día”, señaló el parlamentario.

Así también indicó que “nuestra energía y nuestro actuar tiene que estar centrado en conseguir los votos en la Sala, para que esto sea despachado al Senado”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló al interior de la instancia que ellos tenían la intención de presentar indicaciones que venían desde el proyecto de ley de Reglas de Uso de Fuerza (RUF), de esta propuesta.

“El Ejecutivo tenía previsto en RUF, incorporar una serie de normas que se hacen cargo de todos estos temas”, precisó la secretaria de Estado.

A esto añadió que “dado que todo esto se adelantó, el Ejecutivo llegó a la conclusión de no presentar esta parte en RUF, y RUF hacer solo las reglas de uso de la fuerza, y adelantar una indicación a Retamal, para meter lo que queríamos meter en RUF, dado que Retamal se iba a ver esta semana”.

Tohá también mencionó que “si juntan los proyectos no sé qué van a ganar porque van en paralelo y ninguno de los dos tiene urgencia, o sea, no por llevar Retamal a Naín va a ir más rápido o más lento. Es una decisión de la comisión, el Ejecutivo en esto no tiene una preferencia particular”.

En tanto, el diputado y expresidente de la comisión de seguridad ciudadana (hasta diciembre de 2022) Raúl Leiva (PS), dijo que “la oposición ha incorporado toda la ley Retamal como una indicación, para que se vote en conjunto con la ley Naín. Ese es un ardid, una subterfugio reglamentario que yo no lo comparto”.

Finalmente, este martes continúa la tramitación de los proyectos de seguridad con dos sesiones que revisarán cinco proyectos de la materia.

Ley Retamal

Fueron los diputados Álvaro Carter, Cristián Labbé y Henry Leal (UDI), quienes en octubre del año pasado ingresaron un proyecto de ley para que los carabineros puedan portar armas automáticas y dispositivos de electroshock.

La iniciativa se presentó una semana después de la muerte del sargento segundo Carlos Retamal -ascendido de forma póstuma al grado de suboficial mayor-, quien fue agredido cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio.

Así también busca establecer sanciones más duras a quiénes agreden o atenten contra la vida de las policías, con penas que partan desde el presidio perpetuo calificado.

Este proyecto tiene como objetivo un estatuto privilegiado en cuanto a justificación del actuar de policías, agregando una presunción legal de que han actuado justificadamente en términos penales.

Dentro de la iniciativa se propone el endurecimiento de penas contra los responsables de atentar contra recintos policiales, vehículos policiales y también contra quiénes atenten contra la policía cuando no están con uniforme.

Esta idea también permite efectuar controles preventivos a ocupantes de vehículos motorizados y registrar el interior de este.

Ley Naín

En tanto, la ley Naín es una iniciativa que endurece penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería.

En ese sentido, se busca que aquellas personas que atenten contra la integridad física de las policías no puedan acceder a penas sustitutivas de privación o restricción de libertad.

También establece un cumplimiento mínimo de dos tercios de la pena para optar al beneficio de libertad condicional ante delitos contra Carabineros, policías y Gendarmería.

Este proyecto lleva el nombre del cabo segundo Eugenio Naín, que falleció el 30 de octubre de 2020, tras ser baleado en la carretera 5 Sur en el sector de la comuna Padre las Casas.