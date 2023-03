A través de una carta y un video difundido por el diputado Diego Schalper (RN), la viuda del carabinero Alex Salazar, asesinado por un venezolano en Concepción, exigió al Presidente Gabriel Boric poner discusión inmediata a ley Sargento Retamal, que busca establecer sanciones más duras a quiénes agreden o atenten contra las policías, con penas que partan desde el presidio perpetuo calificado.

En el escrito firmado por Marly Victoriano, se emplaza al Mandatario para que dicha ley “y no otra” se apruebe esta misma semana.

“¿De qué me sirven las condolencias y palabras de aliento de parte suya y de sus ministros, si no llevan de la mano acciones concretas? Las familias de los Carabineros necesitamos hechos, no palabras. Necesitamos compromisos, no promesas”, se lee en la carta abierta.

También aseguró que la carabinera Rita Olivares es “una nueva víctima de la inacción y la negligencia en darle protección y herramientas necesarias a los Carabineros”.

“Por Rita, por Alex y por todos los mártires, le exijo Presidente Gabriel Boric que le ponga discusión inmediata a ley Sargento Retamal. A esa ley y no a otra, porque es la única que realmente protege y da herramientas para luchar contra los delincuentes”, añade.

Agrega que está en las manos del Presidente que esa ley se vote esta semana. “Demuestre con hechos, lo que ha venido diciendo en sus discursos”, cerró.

Por su parte, en el video difundido por el diputado RN Diego Schalper agregó que “quiero que se haga justicia y que su muerte (del carabinero Salazar) no sea en vano, que el dolor que como familia en estos momentos tenemos, no sea en vano”.