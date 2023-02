El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, descartó haber pedido un “royalty forestal”, a propósito de los incendios que han devastado la zona centro sur del país.

Así lo aseguró en entrevista con CNN Chile, donde abordó el combate de los siniestros, que poco a poco comienzan a ser controlados.

La autoridad destacó que las zonas afectadas por los incendios están volviendo a la normalidad, por lo que el trabajo se ha centrado en la instalación de las casas de emergencia para los afectados.

Pero también, comenzó el periodo de balances y lecciones de la tragedia, como así mismo, la entrega de ayudas directas a los agricultores damnificados.

“Hubo mucha pérdida, sobre todo en el sector de la vinicultura”, señaló Valenzuela, agregando que “nosotros calculamos entre 7 mil a 8 mil los agricultores afectados por los incendios”.

Valenzuela desmintió haber pedido “royalty forestal”

No obstante, en medio de la contingencia, el ministro causó polémica por sus dichos, donde apuntó a un “nuevo trato” con las empresas forestales.

El diálogo con Emol, Valenzuela apuntó al royalty minero, indicando que “acá tiene que haber un nuevo trato y parte de ese nuevo trato es que una parte de la tributación quede en los territorios”.

De hecho, la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, debió salir a aclarar que el Gobierno no está contemplando esta última medida.

“El Gobierno tiene una agenda tributaria desplegada en el Parlamento clara y expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno, fundada en estudios”, comenzó.

“En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”, agregó.

Consultado al respecto, Esteban Valenzuela aseveró que “jamás dije que el Ministerio de Agricultura estaba preparando un royalty forestal”.

“Lo que dije fue que estamos generando grandes acuerdos para que ocurran dos cosas que deben ocurrir”, agregó.

“Uno es la ley de cortafuegos obligatorio, y segundo, los sistemas de agroforestería y paisajes más diversos, en diálogo con la industria, con los gobiernos regionales, para tener un sistema productivo en el centro sur del país, más seguro y más diverso”, añadió.

“Yo no hablé de royalty en específico, dije que había muchos instrumentos, que había que buscar fondos convergentes con el sector privado también”, insistió.

“Tiene que haber un proyecto más inclusivo en el centro-sur y los caminos se van a encontrar, y yo le digo que ya se están encontrando”, puntualizó.

En ese sentido, destacó los dichos de Carolina Tohá. “Yo estoy muy contento con las declaraciones de la ministra, ella es muy clara”, dijo.

“Yo nunca dije que íbamos a hacer o presentar un royalty forestal, se lo digo categóricamente”, enfatizó.

Valenzuela pidió moderar críticas al Gobierno de diputado Jouanett

Por último, y frente al pedido de renuncia que le hizo el diputado por La Araucanía, Andrés Jouanett, Valenzuela dijo que “yo respecto mucho la democracia, así que está en todo su derecho los diputados de pedir renuncias de ministros, como ellos quieran”.

Eso sí, lo emplazó a moderar las críticas al manejo por parte del Gobierno de la tragedia.

“Le diría que evitemos las declaraciones disonantes como aquellas que este Gobierno no estaba preparado”, pidió.

“Este Gobierno y el presidente Boric hizo crecer en un 22% el presupuesto de Conaf”, valoró.