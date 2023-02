La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que este Gobierno vaya a avanzar en la idea de instalar un royalty forestal tras controlar la tragedia desatada por los incendios en la zona centro sur.

La jefa de gabinete zanjó su postura al respecto tras el último balance de las autoridades por la crisis.

“En primer lugar quisiera recalcar algo que la ciudadanía ya sabe: el Gobierno tiene una agenda tributaria desplegada en el Parlamento clara y expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno, fundada en estudios”, comenzó.

“En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”, agregó.

Así, remarcó que la agenda en el tema es “conocida y prioritaria, y ese tema no está incluido”.

De esta manera Tohá repasó los principales objetivos detrás de la idea.

La primera tiene como norte generar recursos para financiar las exigencias, las obligaciones sociales para cubrir derechos sociales de la población.

“Pero también tiene un segundo objetivo, que es bajar la incertidumbre que produce el tener abierto un debate tributario que no llega a puerto. Por lo tanto es muy importante que seamos claros en qué incluye esa reforma”, destacó.

Tras ello, Tohá emitió las declaraciones en las cuales descartó que La Moneda de Gabriel Boric avance en un royalty forestal.

“Eso no quita que esos temas se puedan discutir. Poner arriba de la mesa, en análisis, distintas posturas”, reconoció.

“Pero ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque la agenda tributaria que tenemos ya está presentada, en discusión y focalizada en los objetivos que dijimos y los estudios que se hicieron”, cerró.

Las otras posturas del Gobierno por el royalty forestal

Sin mencionar el cargo extra, el propio Presidente habló de la necesidad de nueva regulación en la industria forestal en una visita a la región de Ñuble.

Así, aseguró que ha planteado ese punto de vista tanto a parlamentarios, alcaldes y autoridades regionales, dejando claro que primero se debe dar por finalizada la emergencia.

Tras ello habló el ministro de Economía, Nicolás Grau, que en conversación con Bío Bío de Temuco prefirió optar por enfocar la atención en el combate de las llamas.

El diálogo con Emol el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, parte del trabajo relacionado al royalty minero, indicó que “acá tiene que haber un nuevo trato y parte de ese nuevo trato es que una parte de la tributación quede en los territorios”.

Con todo, el expresidente de la CPC y hoy candidato al Consejo Constitucional, Juan Sutil, apuntó a que el Gobierno está tratando de instalar esta polémica, por lo cual el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó a los empresarios a ser cautelosos en este proceso.