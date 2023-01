Tal como informó BioBioChile, hace unos días el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas anormales que se registrarán desde el sector de Arica hasta Faro Corona, en la Región de los Lagos.

El anuncio, que incluye al Archipiélago de Juan Fernández, señala que a partir de hoy, miércoles 18 de enero y hasta el lunes 23 del mismo mes, se registrará el fenómeno meteorológico.

Además, se estima que las marejadas alcanzarán su mayor desarrollo en las horas de alta marea o pleamar, entre las 19:30 y 00:30 horas aproximadamente.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Fragata Gonzalo Concha Salas, informó que se trata “un tren de olas provenientes del hemisferio norte” y que afectará a contar del día miércoles 18 de enero a nuestro litoral continental e insular, generando oleaje que se proyectará como marejadas del noroeste”.

Esto último producirá “fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección”.

¿Qué son las marejadas “anormales”?

Desde la Armada, explicaron que las marejadas son el oleaje que se manifiesta en zonas costeras y se categorizan como “anormales” cuando generan condiciones de peligro a las personas.

“Cuando hay sobrepasos e inundaciones y potenciales daños a la infraestructura en la costa; erosión y pérdida de arena en las playas; y limitan las actividades laborales, deportivas-naúticas y recreativas”, enfatizaron.

En esta ocasión, se trata del tercer aviso especial de marejada y el primero categorizado como Marejadas Anormales en lo que va del año.

“Esperamos que la condición más intensa se presente en los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de enero”, enfatizó Concha.

Precauciones a tomar

La autoridad marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas.

“Se recomienda no sobrepasar los límites de miradores dispuestos en la costa, evitar sectores de roqueríos, no interactuar con la rompiente en las playas, no ingresar al mar, ni desarrollar actividades náuticas o deportivas”, indicaron desde la Armada.

Asimismo, enfatizaron que “se debe tener precaución al transitar por el borde costero, pues las marejadas anormales no solo expulsan agua de mar, sino también arrojan arena, piedras y escombros”.

Además, la Armada expresó que durante este periodo “todas las playas de mar pierden su condición de aptas para el baño, porque generan condiciones de peligro para las personas”.

Por otro lado, explicaron que este evento de marejadas “debe su origen en el invierno boreal, en el hemisferio norte, que proyecta mar de fondo de dirección Norweste, afectando con fuertes marejadas y rompientes las costas del litoral norte, central y sur”.