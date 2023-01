La bancada de senadores de la UDI presentó un proyecto de reforma constitucional para que el Presidente de la República y los futuros mandatarios, ya no tengan la facultad de presentar indultos.

La senadora Luz Ebensperger fue la encargada de dar a conocer la iniciativa, instancia en la que estuvo acompañada por los senadores Javier Macaya, Enrique Van Rysselberghe, Iván Moreira y David Sandoval.

Recordemos que la semana pasada el presidente Gabriel Boric otorgó indultos a 13 personas, entre ellas el exfrentista Jorge Mateluna.

Este anuncio provocó que la oposición se bajara de la Mesa por la Seguridad, la cual era liderada por el Gobierno.

“Hemos presentado un proyecto, cinco senadores de la UDI, para derogar la facultad del Presidente -en el artículo 32-, que le permite otorgar indultos particulares”, detalló la senadora Ebensperger.

A esto añadió que “lo que hemos vivido la semana pasada es una demostración clara que no se utiliza bien esa facultad. Es una facultad que tiene su origen en gobiernos absolutistas, en monarquía, es algo muy antiguo (…)”.

“(…) Claramente se utilizó esta facultad con fines políticos, indultando a delincuentes condenados por la justicia. A lo mejor, el peor momento en materia de seguridad que vive el país, cuando estábamos en una mesa de seguridad transversal”, señaló la parlamentaria.

En particular, la legisladora criticó al Presidente “en el indulto al señor Mateluna (…) y la mayor gravedad es cuando el Presidente dice que lo indulta porque es inocente y porque la Corte Suprema se equivocó. Eso es un claro intervencionismo”.

Al ser consultada sobre los indultos que se han entregado en Gobiernos anteriores, la senadora dijo que “si usted revisa los indultos entregados en los últimos años, yo alcancé a revisar desde el primer Gobierno de la presidenta Bachelet, pasando por los dos gobiernos del presidente Piñera, y el segundo de la presidenta Bachelet, que son indultos que han ido disminuyendo”.

Así también señaló que “la gran mayoría de ellos, por no decir el 100%, no me atrevo a decirlo porque no alcancé a revisar la totalidad, son por razones humanitarias, de enfermedad y no por razones políticas”.

En tanto, el senador Macaya indicó que la mesa por la seguridad “terminó por fracasar justamente por esta decisión que tomó el Presidente de la República”.

“Yo llamaría al Presidente a la prudencia en las declaraciones que se dan respecto a las atribuciones de otros poderes del Estado (…) la independencia de los poderes del Estado es fundamental (…)”, manifestó el congresista.

Al consultarle si pedirán un pronunciamiento al Tribunal Constitucional, el senador de la UDI dijo que “lo estamos evaluando, estamos recopilando los antecedentes”.

Proyecto que elimina facultad presidencial de otorgar indultos

En cuanto al proyecto presentado por la UDI, el senador y presidente de la comisión de Constitución del Senado, Matías Walker, indicó que le “parece bien discutir la figura de la derogación, probablemente va a ser un debate en el proyecto constituyente, pero me parece que es una buena oportunidad (…) para poder discutir la eliminación de esta figura”.

Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló que “cuando se legisla sobre la base de la noticia del momento, sin una reflexión más profunda, se pueden cometer errores, porque esta es una atribución que ha existido desde hace mucho tiempo en nuestro país y todos los presidentes en democracia la han utilizado”.