El expresidente Sebastián Piñera expuso este jueves ante la comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado.

Educación, innovación e integración al mundo son parte de los temas claves para el exmandatario. Asimismo, señaló que el Congreso tiene una “influencia brutal” de las redes sociales en la actualidad.

En ese sentido, indicó que “yo llamaba a veces a los diputados y a los senadores para explicarles por qué creíamos que era importante votar de una forma u otra. Me decían ‘Presidente, no me convenza a mí, si ya estoy convencido. Convenza a mi compañero"”.

“Yo voy a enfrentar una elección en tanto tiempo más. Si él está del lado popular y yo del lado impopular (…), convenza al de al lado”, le habrían dicho los parlamentarios.

Ante ello, Piñera aseguró que “se gestó un Congreso que actúa demasiado en función de sus intereses particulares, de su capacidad de reelección y del impacto en redes sociales”.

“A veces lo más efectivo no era hablar con los parlamentarios, sino que era hacer una campaña de redes sociales”, agregó el dos veces Presidente de la República.

Finalmente, aseveró que “esa influencia brutal de la red social, que no es la opinión pública (…), creo que se apoderó de la voluntad del Congreso de forma excesiva”.

Revisa la intervención completa del expresidente Piñera: